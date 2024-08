Inter, Marotta sotto attacco: “Quello che ha fatto è scandaloso”

Arrivano le prime critiche sull’Inter, nerazzurri sotto attacco e Marotta finisce nel vortice delle polemiche

Notevoli passi indietro per l’Inter, nella quarta amichevole precampionato. Il match contro il Pisa si rivela assai più insidioso del previsto, i campioni d’Italia vanno sotto a fine primo tempo ed evitano la figuraccia totale soltanto con il pari fortuito di Bisseck al 96′ in mischia. Una gara che apre delle riflessioni inattese per i nerazzurri.

Nei commenti social alla sfida, ce n’è per tutti. Critiche sulla gestione da parte di Simone Inzaghi, sul comportamento di alcuni protagonisti in campo come Josep Martinez, non inappuntabile, anzi, tra i pali, e, di riflesso, anche per il mercato fin qui compiuto da Marotta e dai suoi collaboratori. Dalla partita con i toscani emergono delle criticità che andrebbero risolte quanto prima, secondo molti, come la ricerca di altri attaccanti di riserva rispetto a Correa ed Arnautovic, ma anche in altri ruoli. Il campionario di messaggi è piuttosto impietoso nei confronti dell’Inter, come si può vedere da questa carrellata:

La partita di oggi cosa ci dice?

Che ci manca un difensore, che ci manca un attaccante e che forse era meglio tenere Audero. #PisaInter — Alby (@alby911) August 2, 2024

spero che Lautaro e Thuram non prendano mai un raffreddore #PisaInter — FCIM (@cesco1908) August 2, 2024

Male male Correa, Arnautovic, Martinez. Per me ci manca sempre una punta. Speriamo #PisaInter — marco cianchi (@cianchiguitar) August 2, 2024

Martinez è veramente scandaloso

Scandaloso avete speso tutti quei soldi per lui . Bastava tenere Audero o tenersi Stankovic. Esborso di soldi veramente incomprensibile #PisaInter — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) August 2, 2024

#PisaInter se non si prende un’altro attaccante decente, faremo fatica in alcune partite, magari cruciali come quelle con l’Atletico. Ma non potevamo tenere Carboni? Questo è il limite di Inzaghi: non dare mai fiducia ai giovani. — Simo Kundanin (@SKundanin) August 2, 2024

il disastro che farà quest’anno Simone Inzaghi….#PisaInter — Olmo (@BadreMuraddi) August 2, 2024