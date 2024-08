Conte lo manda al Milan: colpo a sorpresa per Fonseca

Antonio Conte potrebbe fare un favore al Milan in sede di calciomercato: potrebbe essere un colpo molto utile per Paulo Fonseca

Il calciomercato del Milan si sta muovendo, dopo un periodo di stasi, ma in cui la dirigenza non ha mai perso di vista i reali obiettivi del club e le pedine mancanti a Paulo Fonseca nel nuovo corso del club lombardo. Dopo l’importante chiusura del colpo Alvaro Morata, i rossoneri sono riusciti a rinforzare anche la difesa con un calciatore dal fisico poderoso come Pavlovic, che darà ulteriore solidità al reparto.

Ancora qualcosa resta da fare, soprattutto a centrocampo e sulla fascia destra, ma intanto si pensa anche a rinforzare ulteriormente l’attacco. Evidentemente Morata non basta lì davanti in una stagione che sarà lunga e piena di impegni, anche per via del nuovo format della Champions League, e neppure Luka Jovic.

Da settimane, quindi, la dirigenza sta vagliando tutti i profili di altri centravanti che potrebbero essere utili alla causa. Fullkrug è un miraggio e andrà in Premier League, mentre anche l’idea Abraham dalla Roma non è ancora decollata, pur restando viva. Non è escluso che possa uscire nomi a sorpresa nelle prossime settimane e uno di questi attualmente è a disposizione di Antonio Conte al Napoli.

Idea Simeone per il Milan: Conte ha deciso di non puntare su di lui

Aveva fatto molto bene al Verona, tanto da convincere il Napoli a puntare su di lui, poi si era confermato anche con Luciano Spalletti, in quel caso come subentrante in grado di spaccare le partite. Poi la fiamma di Giovanni Simeone si è spenta, un po’ come quella di tutti gli azzurri nell’anno dopo la conquista del titolo nazionale.

Nella rivoluzione operata da Conte, che non vuole una rosa da più di 18-19 calciatori, non c’è posto per molti degli attuali tesserati, tanto che, scrivono da ‘Il Mattino’, il tecnico pugliese abbia deciso di dare l’input alla dirigenza di cederne almeno altri otto, senza contare Victor Osimhen.

Tra questi c’è anche Simeone, che non ha convinto il nuovo allenatore, e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Dopo ferragosto e quando il Milan avrà chiara la situazione relativa tutti i suoi obiettivi, potrebbe spuntare proprio il nome del bomber per i rossoneri. Le sue caratteristiche potrebbero essere ideali per Fonseca e i costi non sarebbero per nulla alti, soprattutto se l’affare dovesse chiudersi in prestito.