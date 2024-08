“Come Bonucci”: Juve-Chiesa, ora scoppia il caso

Federico Chiesa fuori dai convocati per Juventus-Brest e sempre più ai margini: i tifosi protestano, c’è un rischio da considerare

Via dalla Juventus. Per Federico Chiesa non sembra esserci altra strada che la cessione prima della fine del mercato.

È questa la volontà di entrambe le parti, come raccontato da Calciomercato.it, e in questa direzione si legge il viaggio a Londra dell’agente del calciatore che è volato in Inghilterra per sondare le piste che portano a Chelsea e Tottenham. Finora però le offerte da 20-25 milioni attese a Torino non sono arrivate ed allora la situazione può diventare complicata.

Thiago Motta lo ha escluso dai convocati per l’amichevole contro il Brest, una decisione chiaramente con risvolti di mercato, con l’allenatore che ha ribadito che nel nuovo progetto bianconero non c’è spazio per Chiesa.

Juventus, Chiesa fuori: Thiago Motta nel mirino

Una scelta che ha fatto molto discutere i tifosi della Juventus che su X si sono scagliati contro la società e l’allenatore, alimentando i dubbi sulle scelte della dirigenza e di Thiago Motta su Chiesa.

Tra chi vede una situazione simile a quella di Bonucci e chi parla di una squadra che è ancora un cantiere aperto con un attacco che non ha praticamente alternative al momento.

Ecco alcuni tweet:

Thiago Motta ci sta mettendo del suo già con la gestione di Chiesa. Se non vince il campionato entro 2 anni sono curiosa se gliene direte di cotte e di crude come è stato per Allegri. Anzi per ora mi sta dando solo vibes di un Xavi 2.0 #Juve https://t.co/elg6SNkS1O — Giulia (@_________fhgy) August 3, 2024

Strategia illuminata.

Uno prende 5M e l’altro 3.

Oltretutto la situazione non si potrà protrarre nel corso della stagione perché rischiano una causa per mobbing.

E soprattutto Chiesa, se rimane in rosa, non lo puoi non utilizzare.

Tutta scena.

Dai Fede, tieni duro un annetto https://t.co/QNEkp4FUAZ — Delu (@IMDelu90) August 3, 2024

E anche questa storia finisce nel peggiore dei modi. #Chiesa – #Juventus ❌ A due settimane dall’inizio del campionato la squadra è ancora un cantiere aperto. #Calciomercato #Giuntoli — La Lettera J (@LaLetteraJ) August 3, 2024

Massima fiducia nell’operato di #Giuntoli e #Motta ma devo ammettere di essere alquanto stupito del casino che stan facendo. In difesa ti vai a togliere Huijsen, Rugani e Djalò e zero rimpiazzi, sugli esterni ti togli Chiesa, Kostic e Soulé e zero rimpiazzi… ma tutto ok? #boh https://t.co/FQRzfMzkm2 — Red Squirrel (@redsquirrel87) August 3, 2024

Per Chiesa più che trattamento alla Soule, un trattamento alla Bonucci. — King Tognozzi 🇮🇹🇳🇬🇺🇲 (@AfoElu98) August 3, 2024

comunque non bene aver venduto soule con niente in mano e con chiesa in questa situazione — • (@cosimofcj) August 3, 2024

Chiesa deve decidere, molto semplicemente, se farsi un anno in tribuna o giocare a pallone. Questione finita. — Do (@domieffe) August 3, 2024