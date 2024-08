Milan, arriva una proposta indecente per Chukwueze

Chukwueze protagonista del precampionato del Milan e anche del mercato: arriva una grande offerta per il nigeriano

Nella scorsa stagione al Milan ha fatto fatica ad accendersi e a trovare continuità, mostrando le sue doti solo a sprazzi e specialmente in un finale di annata in crescendo. Un trend che Samu Chuwkueze sta confermando in questo ritiro precampionato e nelle prime amichevoli, in cui si sta rivelando grande protagonista e probabilmente l’uomo più in forma della squadra di Fonseca.

Da un lato, il Milan sa di avere un’arma in più importante, quasi un nuovo acquisto. Dall’altro, però, il suo rendimento ha acceso l’interesse di altri club su di lui e dunque richieste anche di una certa rilevanza. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘fichajes.net’, l’Everton sarebbe disposto a spendere una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una proposta che sarebbe difficile da rifiutare per i rossoneri e che potrebbe permettere un incasso considerevole, da reinvestire in altri colpi in entrata. Anche se lo stato di forma mostrato dall’ex Villarreal potrebbe generare riflessioni approfondite. Conterà anche il parere di Fonseca, che lo ha visto da vicino in queste prime settimane di lavoro e sa dunque che cosa potrebbe dare alla causa.