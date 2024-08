Colpo Rabiot, incontro e firma più vicina: spunta anche la data

Dopo l’addio alla Juventus per Rabiot non c’è ancora il nome della nuova squadra: svolta possibile dopo l’incontro

Addio alla Juventus, ma per andare dove? Adrien Rabiot ha salutato il club bianconero con un post social apparso nella giornata di giovedì dopo che la società aveva ufficializzato il suo addio nel giorno della presentazione di Thiago Motta.

Niente rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno e nuova avventura per il centrocampista francese per il quale però non si conosce ancora la prossima destinazione. Accostato anche al Milan, che ora però è concentrato su altri obiettivi, il 29enne non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro. L’entourage del calciatore sta parlando con diversi club e una svolta potrebbe essersi nei prossimi giorni, in particolare prima della fine della prossima settimana.

A fare il punto sulla situazione è ‘caughtoffside.com’, che svela lo stop alla trattativa con il Real Madrid che avrebbe abbandonato la pista Rabiot. Una pista complicata anche per l’Atletico Madrid viste le richieste economiche del giocatore. Così la Premier League sembra la destinazione più probabile con tre club su tutti ce si stanno contendendo il sì dell’ex Psg.

Calciomercato, sprint per Rabiot: settimana decisiva

Arsenal, Liverpool e Manchester United sono questi i club che hanno messo gli occhi su Rabiot e che stanno parlando con la mamma-agente per trovare un accordo.

Il tabloid racconta di incontri andati in scena nei giorni scorsi tra l’entourage del calciatore e i tre club inglesi: incontri dove il giocatore ha chiesto un triennale con un ingaggio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Richieste che, se confermate, tagliano fuori club non di Premier League come quelli spagnoli, ma anche il Milan.

Una decisione arriverà probabilmente la prossima settimana quando è previsto un altro giro di incontri che potrebbe rappresentare la svolta per il futuro di Rabiot. Un futuro che potrebbe intrecciarsi con quello di Merino: il centrocampista della Real Sociedad è dato come vicino all’Arsenal. Dovesse concretizzarsi questa trattativa, i Gunners potrebbero mollare la presa su Rabiot lasciando via libera a Manchester United e Liverpool.