Lazio, da Castellanos a James Rodriguez: annuncio UFFICIALE del ds Fabiani

Da Castellanos a James Rodriguez: parla il direttore sportivo della Lazio Fabiani. Le sue dichiarazioni e gli aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato della Lazio non è ancora concluso tra entrate e nuove possibili uscite. Negli ultimi giorni, dopo il trasferimento di Dovbyk alla Roma, si è parlato del possibile ritorno del Girona su Castellanos.

Il ds Fabiani è categorico: “Non lo cediamo nemmeno a 25, Lotito ha già detto che non è in vendita e io sono d’accordo perché ci puntiamo. Devono presentarsi con 50 milioni di euro“. Intervento a ‘Lazio Style Radio’, ai canali ufficiale del club, il dirigente biancoceleste ha definitivamente chiuso anche la suggestione James Rodriguez: “Non lo prenderò mai e spiego anche il perché. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12-13 partite l’anno”.

“Ha fatto l’ultima Copa America discretamente bene, ma se c’è un nuovo metodo che va verso giovani importanti prendere questo ragazzo per uno o due anni ci porterebbe contro ogni logica. Tutto il rispetto per il giocatore – ha concluso Fabiani – ma dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi sia anagrafiche che sul minutaggio degli ultimi anni. State tranquilli che il giocatore che vuole Fabiani non lo sa neanche Fabiani, figuratevi se qualcuno sui social o sulla stampa sa quale sarà l’obiettivo”.