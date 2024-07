La Juventus batte cassa: più di 80 milioni per Giuntoli

La Juventus batte cassa: cessioni e non solo consentiranno al club di avere importanti fondi per il mercato in entrata

Oltre ottanta milioni di euro nelle casse societarie della Juventus: è frutto delle cessioni operate da Cristiano Giuntoli e non solo.

Nelle scorse ore la Juventus ha ufficializzato le cessioni di Dean Huijsen e Matias Soulé a Bournemouth e Roma. Due importanti operazioni in uscita che permetteranno ai bianconeri di incassare una importante cifra pari a 48 milioni di euro. Una cifra importante che la Juventus potrebbe subito reinvestire, almeno in parte, per consegnare a Thiago Motta un nuovo difensore centrale. Da tempo il club bianconero è sulle tracce di Jean-Clair Todibo, classe ’99 francese di proprietà del Nizza.

Il giocatore originario della Guiana francese dovrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Il tutto per una cifra complessiva di trentacinque milioni di euro. E poi si cercherà l’assalto definitivo a Teun Koopmeiners, centrocampista olandese di proprietà dell’Atalanta, tra i primissimi desideri di mercato di questa sessione estiva di trasferimenti della Juventus, desiderosa di portare in bianconero il giocatore autore lo scorso anno di quindici gol e sette assist tra campionato e coppe. Infine non va dimenticata la pista che porta a Karim Adeyemi, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund, valutato 50 milioni di euro e per il quale la Vecchia Signora sarebbe in procinto di offrire 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, arrivano altri fondi per Giuntoli

Ma il mercato della Juventus potrà essere alimentato non solo dai soldi provenienti dalle cessioni. Già, perché il club bianconero negli ultimi mesi ha lavorato alacremente anche per quanto riguarda lo sponsor sulle maglie, una questione ormai vicinissima alla soluzione.

La società vuole riportare il brand Juventus su scala mondiale dopo il danno d’immagine degli ultimi due anni tra le vicende extra-campo e la mancata partecipazione all’ultima edizione della Champions League e in generale alle coppe europee. In tal senso è in via di definizione un importante accordo con un brand il cui nome resterà top secret fino all’annuncio ufficiale in virtù di una clausola di riservatezza. Una collaborazione che dovrebbe portare nelle casse bianconere una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro per due anni, fondi importanti per il club bianconero che spera di poter avere sempre più forza contrattuale e sul mercato, dovendo inevitabilmente sperare nei risultati del campo per fare la “voce grossa” in tutti gli ambiti.