Marotta non si smentisce mai: scelto il nuovo colpo a parametro zero

Marotta si caratterizza per la caccia ai colpi a parametro zero: ecco il prossimo affare a titolo gratuito per l’Inter

Specialità della casa, per Beppe Marotta, quella dei colpi a parametro zero. Il dirigente è sempre stato caratterizzato da una particolare attenzione per questo genere di affari, già ai tempi della Juventus. E ha confermato la sua propensione, anche all’Inter, anche in questa sessione di calciomercato.

Già messi a segno gli affari Zielinski e Taremi, ma potrebbe non essere finita qui. Con ancora un mese di calciomercato davanti, Marotta potrebbe tentare un nuovo blitz, per rafforzare ulteriormente l’Inter campione d’Italia, per presentarsi ulteriormente con i favori del pronostico al via della nuova stagione.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su ‘X’, tramite il consueto sondaggio quotidiano, quale sarebbe da questo punto di vista, un rinforzo ideale. Il nome preferito dai partecipanti al sondaggio sarebbe Memphis Depay, votato dal 39,4%. Staccati gli altri nomi proposti, ossia Rabiot (32,4%), Guido Rodriguez (16,9%) e Hummels (11,3%).