Inter, soldi freschi dal mercato: due obiettivi per Marotta

Arrivano soldi da reinvestire sul mercato per l’Inter: Marotta pensa a due colpi per Simone Inzaghi

Due cessioni e due arrivi: è questo il piano di Giuseppe Marotta, presidente e uomo mercato dell’Inter, al lavoro per consegnare nuovi rinforzi a Simone Inzaghi.

Manca poco più di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato e per l’Inter la svolta è a un passo. Il presidente e uomo mercato nerazzurro Giuseppe Marotta sta lavorando per cedere alcuni giocatori in esubero e ricavare risorse da reinvestire sul mercato in entrata. Due cessioni importanti per l’Inter che si appresta a salutare Martin Satriano e Lucien Agoumé, rispettivamente attaccante classe 2001 e centrocampista classe 2002, entrambi ai margini del progetto tecnico del club nerazzurro.

Le loro cessioni consentiranno all’Inter di incassare circa 11 milioni di euro, al netto di futuri bonus e percentuali sulla rivendita. Una cifra che l’Inter è pronta a reinvestire sul mercato in entrata per andare incontro alle necessità di Simone Inzaghi, il quale ha bisogno di un difensore centrale di piede mancino, in modo da permettere a Carlos Augusto di giocare stabilmente da esterno alto in attesa visto il lungo stop di Buchanan. In tal senso ci sono due nomi nel mirino di Giuseppe Marotta. In particolar modo, Satriano verrà veduto a titolo definitivo al Brest per 6 milioni di euro più bonus mentre Agoumé sembra essere destinato al Siviglia che verserà nelle casse dell’Inter 5 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Calciomercato Inter, due nomi nel mirino di Marotta

Due i profili individuati da Giuseppe Marotta. Il primo è quello di Robert Renan Alves Barbosa, classe 2003 brasiliano di proprietà dello Zenit San Pietroburgo ma attualmente in forza allo Sport Club Internacional.

Lo Zenit chiede 20 milioni di euro, cifra chiaramente ritenuta eccessiva dalla dirigenza dell’Inter. Marotta e Ausilio hanno in mente un investimento inferiore dal punto di vista economico, provando a replicare l’operazione Bisseck dopo un anno, allo stato attuale tra i calciatori più richiesti della rosa nerazzurra. Si segue anche Mauro Perkovic, classe 2003 della Dinamo Zagabria. Giocatore in grado di giocare sia da difensor centrale che da terzino sinistro, già in passato era finito nel mirino di diverse società italiane. In particolar modo, Igor Tudor lo avrebbe voluto alla Lazio prima del divorzio con il club biancoceleste. Titolare fisso della Croazia Under 21, la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 7 milioni di euro e potrebbe arrivare in Italia nella seconda metà di agosto.