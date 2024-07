Prima tegola per Thiago Motta, UFFICIALE: c’è frattura. Ecco i tempi di recupero

Prima tegola per Thiago Motta, c’è il report UFFICIALE: frattura per il centrocampista della Juventus. Ecco i tempi di recupero

È solo pre-campionato ma la Juventus e Thiago Motta devono subito fare i conti con un infortunio. Si è fermato un centrocampista bianconero che è ora a rischio per la prima giornata di Serie A contro il Como.

Come comunicato dalla Juventus, si è fermato Fabio Miretti: “A seguito di un trauma contusivo al piede destro, questa mattina – 29 luglio – è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una frattura composta del terzo cuneiforme. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni“.

Il centrocampista, fra i bianconeri in bilico sul calciomercato, ne avrà per almeno 15 giorni: la sua presenza per Juventus-Como è a forte rischio. I bianconeri debutteranno in campionato lunedì 19 agosto, fra circa 20 giorni. Thiago Motta potrebbe perdere uno dei suoi centrocampisti per la prima della stagione, in un reparto che la dirigenza della Juve deve ancora completare ed intende farlo con Teun Koopmeiners. Si complicano così i piani di Giuntoli e degli uomini mercato della società bianconera.