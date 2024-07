Scoppia il giallo stipendi: nessun pagamento, allarme penalizzazione

Il giallo dei pagamenti degli stipendi della scorsa stagione può complicare i piani della società: scoppia il caso con il rischio penalizzazione

È stato effettuato o meno il pagamento degli stipendi di maggio e giugno? È questo l’interrogativo che sta agitando le ultime ore dei tifosi della Turris.

Il problema nasce dal recente cambio di proprietà con la società passata dall’ex presidente Antonio Colantonio nelle mani della Sport and Leisur S.r.l. con Ettore Capriola come referente. Un passaggio che avrebbe dovuto essere accompagnato, da parte dell’ex patron, dal pagamento degli stipendi di maggio e giugno. Stando a quanto affermato dai nuovi proprietari, l’impegno a pagare gli stipendi non sarebbe stato rispettato, creando qualche difficoltà alla società e mettendola a rischio penalizzazione.

Lo scontro tra le due parti potrebbe creare qualche problema alla Turris, società iscritta al prossimo campionato di Serie C, tanto che il nuovo gruppo proprietario della società avrebbe minacciato di rompere gli accordi precedentemente pattuiti sfruttando una presunta clausola che sarebbe stata inserita nei patti siglati dalle parti.

Turris, giallo stipendi: rischio penalizzazione

Situazione complicata dunque per la quale si è ventilata anche la possibilità che la società venga penalizzata nel prossimo campionato. Un rischio che, stando a quanto si legge su ‘Il Mattino’, non esisterebbe, così come si garantisce che non ci sarà nessun dietrofront per quanto riguarda il cambio di proprietà.

In particolare, l’attuale proprietà avrebbe già effettuato entro i termini previsti il pagamento delle mensilità di maggio (con la scadenza che era fissata al 1° luglio), mentre restano da pagare gli stipendi di giugno entro il 1° agosto. L’ex patron Colantonio smentisce l’esistenza di un impegno scritto per far fronte ai pagamenti in questione, parlando di impegno morale con sponsorizzazioni. Un bel grattacapo con gli attuali proprietari che però rassicurano sul rischio penalizzazione: non arriverà. Anche gli stipendi di giugno saranno pagati in tempo, certo quest’esborso che per Capriola avrebbe dovuto essere fatto da Colantonio andrà ad intaccare il budget per il mercato.