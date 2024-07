L’Arabia Saudita chiama: così il Milan gli dice addio

Il Milan può perfezionare una nuova cessione con l’Arabia Saudita che è pronta a farsi avanti: svelata la squadra, la risposta è già arrivata

Da Pavlovic a Fofana, passando per Fullkrug e Samardzic. Il mercato del Milan è in fermento con Ibrahimovic e Moncada che lavorano su più tavoli. Questo per quel che riguarda gli acquisti, ma i rossoneri devono anche liberare spazio in rosa e per farlo si lavora alla cessione di chi non sembra far parte di progetti di Fonseca.

Pobega, che piace all’Udinese, è uno di quei calciatori che potrebbe andare via, ma non l’unico. Si parla, ad esempio, della possibilità che Bennacer vada via, anche per gli apprezzamenti arrivati dalla Saudi Pro League. Ed è proprio il campionato saudito che ha bussato alla porta del Milan, ma non per il centrocampista algerino. C’è un altro calciatore che potrebbe andare a giocare nel campionato dove militano Ronaldo e Benzema.

Calciomercato Milan, sorpresa Adli: offerta dall’Arabia

A sorpresa è Yacine Adli ad essere finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Il centrocampista francese è al centro di una possibile trattativa di mercato con l’Al-Shabab Club che ha chiesto informazioni al Milan sul giovane calciatore.

Una richiesta che però fa i conti con l’opposizione dello stesso 23enne che ha detto no, almeno per il momento, alla possibilità di trasferirsi nella Saudi Pro League. Bisognerà capire se ci sarà la possibilità di una nuova proposta da parte della società araba e se il calciatore cambierà idea.