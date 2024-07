L’Inter è avvisata: l’Arabia chiama il difensore

Il calciomercato dell’Inter non è ancora chiuso. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che possa completare l’organico di Simone Inzaghi

L’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio è stata la squadra che si è mossa per prima sul mercato. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, hanno piazzato subito il doppio colpo, portandosi a casa due occasioni a zero. Taremi ha così rafforzato l’attacco e Zielinski il centrocampo.

Nelle settimane scorse, poi, il club milanese ha deciso anche di acquistare un nuovo portiere. Un estremo difensore che possa affiancare Sommer e che magari in futuro diventi il titolare. Si è così deciso di investire su Josep Martinez che tanto bene ha fatto lo scorso anno con la maglia del Genoa.

Il calciomercato dell’Inter, però, non è ancora finito. Simone Inzaghi ha bisogno, infatti, di un difensore, che possa fare il braccetto di sinistra e l’infortunio di Buchanan, che ne avrà per diversi mesi, ha reso ancora più necessario l’acquisto un calciatore per la retroguardia. I nerazzurri avevano così individuato in Cabal il profilo perfetto, ma il blitz della Juventus, ha rovinato i piani.

Calciomercato Inter, Oaktree si oppone: Rodriguez guarda altrove

I campioni d’Italia stanno dunque sondando il terreno alla ricerca dell’idea giusta. Molte però non vanno proprio a gennaio alla proprietà Oaktree che non vuole spendere molto per giocatori che non sono più giovanissimi. Non è arrivato, ad esempio, il via libera all’investimento per Hermoso, tra i preferiti di Marotta e Ausilio.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di Ricardo Rodriguez. Ma anche lo svizzero, nonostante uno stipendio decisamente più alla portato, non convince gli americani. L’ex Milan e Torino, che sarebbe pronto ad accettare un contratto annuale per vestire il nerazzurro, adesso si sta guardando attorno e potrebbe fare le valigie, lasciando l’Italia e la Serie A

Il difensore, capace di giocare sia come terzino che come braccetto di sinistra, secondo quanto riportato da ‘Relevo’, sarebbe finito nel mirino della Saudi Pro League, oltre che dei turchi del Basaksehir e dell’Hoffenheim. C’è dunque la possibilità di un ritorno in Germania per Rodriguez, che piace tanto anche agli spagnoli del Betis. Il portale, infine, conferma il forte interesse da parte di Simone Inzaghi, ma la nuova linea proprietaria rende davvero complicato il suo ritorno a Milano, sull’altra sponda per vestire il nerazzurro dove ritroverebbe l’ex compagno Hakan Calhanoglu.