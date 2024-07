Il Napoli di Conte a tinte bianconere: firma un altro ex Juventus

Il Napoli di Antonio Conte sempre più a tinte bianconere: dopo il tecnico e Spinazzola, possibile firma per un altro ex Juventus. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo del Napoli di Conte ruota attorno ai nomi di Osimhen e Lukaku. L’uscita del bomber nigeriano verso il PSG sbloccherà l’arrivo del pupillo del nuovo tecnico azzurro dal Chelsea.

Dopo la firma dell’allenatore e di Leonardo Spinazzola, inoltre, a Napoli potrebbe presto arrivare un altro ex Juventus. Negli scorsi giorni, ‘stuzzicato’ dal pubblico di Dimaro, Antonio Conte ha subito chiarito: “Vorrei chiarire una volta per tutte questa cosa. Sarò sempre una persona educata e rispettosa, ma non mi chiedete di fare cose che non farò. Non solo per una singola squadra, vale per tutte le squadre. Noi allenatori dobbiamo dare un esempio positivo. Quello che posso dire è che davanti a voi avete il primo tifoso del Napoli”.

Il grande ex bianconero potrebbe portare a Napoli anche Dejan Kulusevski, ex Juve attualmente in forza al Tottenham. L’esterno svedese è infatti in bilico e considerato fra i cedibili dalla dirigenza degli ‘Spurs’. Il club di De Laurentiis è alla finestra.

Calciomercato Napoli, Conte può riportare in Serie A l’ex Juve Kulusevski

Come riportato da ‘Agipronews’, il possibile colpo inizia a prendere forma anche nelle quote ‘Goldbet’, dove il trasferimento è bancato a 4.00, per salire a 4.50 su ‘SNAI’.

Scendono le quote di Kulusevski, che non è però l’unico nome sul taccuino del direttore sportivo Manna, alla ricerca di un attaccante esterno. Il nome di Federico Chiesa, infatti, rappresenta sempre una pista calda, bancata addirittura a 1.75. A 5.00 le quote di Gudmundsson e Berardi.