“È lo scarto di tutti”: lo prende la Juventus, che attacco

Il mercato della Juventus potrebbe registrare presto un nuovo acquisto, ma intanto arriva un attacco: “È lo scarto di tutti”

La Juventus lavora ai tre colpi annunciati da Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. Per la retroguardia il nome caldo è quello di Jean-Clair Todibo, 23 anni, centrale francese del Nizza, con un passato senza molta fortuna al Barcellona.

I rossoneri hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, formula da sempre preferita dal football director bianconero per perfezionare l’operazione ed ora la trattativa può imboccare la fase decisiva. Il sì del calciatore è stato incassato da tempo e, al netto della concorrenza della Premier League, l’idea della Juventus è di riuscire a regalare il prima possibile il giocatore a Thiago Motta, considerato che dovrebbe essere uno dei due centrali titolari della formazione bianconera.

Un acquisto che però non trova tutti d’accordo e che è al centro di un pesante attacco da parte del mondo interista. Una critica molto dura a Todibo è stata avanzata su X, una critica che coinvolge in realtà anche altri possibili acquisti della Juventus: la bocciatura è totale e riguarda anche il Milan.

Juventus, bocciati Todibo e Simeone: che attacco

A dare un giudizio sul calciomercato della Juventus (e su anche quello del Milan) è il tifoso dell’Inter Fabio Bergomi che su X mostra la sua fiducia nel progetto nerazzurro e la scarsa considerazione delle mosse delle rivali della formazione campione d’Italia.

In particolare l’attacco riguarda la Juventus, visto che Bergomi su X scrive: “Todibo é lo scarto di tutti. Una vita da scartato”. Ma non c’è solo il francese nel mirino. Un altro possibile acquisto bianconero bocciato è Simeone che le ultime indiscrezioni danno in orbita Juve come possibile vice Vlahovic: “Se è lui l’obiettivo non mi preoccupa. Il Cholito è forte, ma non é Harry Kane.

Cambiaso provato da terzino é un rischio altissimo per la difesa. E Motta non é Guardiola. Non ho paura” il giudizio senza appello.

Un giudizio che riguarda anche il Milan (“Mi preoccupa, per ora, ancora meno”), mentre più considerazione si ha per il Napoli: “Solo Conte mi fa preoccupare con una partita a settimana”. Toccherà al campo dare il verdetto definitivo e dimostrare, senza prova d’appello, se i giudizi dati nel bel mezzo del mercato sono stati quelli giusti oppure sono stati troppo frettolosi.