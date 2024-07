Conte non si arrende: arriva la nuova offerta

Napoli, Conte non molla la presa: in arrivo un’altra offerta per il nuovo colpo

Dopo Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, il Napoli continua a lavorare per regalare nuovi innesti ad Antonio Conte.

Il tecnico salentino è pronto a rivoluzionare la difesa, ma guarda con interesse anche in altri reparti. E se in attacco il primo nome porta a Romelu Lukaku, per il centrocampo Conte guarda ad un calciatore che conosce molto bene. Si tratta di Billy Gilmour, centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton. Il classe 2001 ha ancora due anni di contratto con i ‘Seagulls’, ma il pressing del Napoli sembra essere insistente.

Conte non molla Gilmour, il Brighton ha già il sostituto

Il club partenopeo ha già formulato una prima offerta, che è stata però respinta. Da Oltremanica però sottolineano come gli azzurri non siano intenzionati ad arrendersi.

Il ‘Daily Mail’ afferma infatti come Gilmour sia una delle richieste di Conte. Lo scozzese approdò al Chelsea nel 2017 dai Rangers, l’ultimo anno di Conte alla guida della prima squadra. Gilmour fu aggregato alle giovanili, ma Conte ebbe modo di seguirlo con grande attenzione. Il ragazzo ha mostrato notevoli progressi nel corso degli anni e il tecnico è pronto ad accoglierlo in azzurro. Il tabloid britannico sottolinea come la prima offerta da 9,5 milioni di euro è stata respinta, ma il Napoli è pronto ad aumentare la proposta, che supererà sicuramente i 10 milioni di euro. Il tecnico salentino si dice fiducioso sulla buona riuscita della trattativa.

Intanto il Brighton avrebbe già individuato quello che può essere il sostituto di Gilmour. Il club inglese sarebbe infatti vicinissimo a chiudere l’acquisto di Diego Gomez, promettente centrocampista paraguayano classe 2003, con i ‘Seagulls’ pronti a versare 16,5 milioni di euro nelle casse dell’Inter Miami.