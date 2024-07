Marotta rompe gli indugi: pianificato un colpo da 50 milioni

Giuseppe Marotta è ancora alle prese con l’acquisto di un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi: pianificato un nuovo colpo da 50 milioni

L’Inter è in una fase abbastanza bloccata del calciomercato in entrata. Dopo aver chiuso gli acquisti di Taremi e Zielinski da mesi e aver acquistato anche Josep Martinez dal Genoa, i nerazzurri stanno cercando con forza un nuovo difensore di piede mancino che possa aumentare le rotazioni in quella zona di campo, in modo da dare fiato ad Alessandro Bastoni e riportare Carlos Augusto nella sua zona naturale, da esterno di fascia a sinistra nel 3-5-2.

Il profilo giusto, di talento e giovane come piace a Oaktree, sembrava essere quello di Juan Cabal del Verona, ma alla fine la Juventus ha superato i nerazzurri nella corsa al calciatore e la Beneamata non ha voluto rilanciare. Uno sgarbo tipico della Vecchia Signora nei confronti degli eterni rivali, che è riuscita nell’intento di creare un nuovo problema a Marotta e Ausilio, senza grossi fondi da spendere.

Per questo, non è da scartare del tutto la possibilità che l’Inter decida di aspettare ancora per centrare un’affare utile a Simone Inzaghi e che non si trovi un nuovo profilo in prestito o senza squadra nelle ultime fasi del calciomercato, per poi tentare un grande colpo tra un anno.

Pau Torres piace all’Inter: operazione per il 2025

Facendo in questa maniera, l’Inter potrebbe risparmiare fondi importanti e cercare di portare a Milano un nuovo titolarissimo nel 2025. Uno dei nomi che più piace ai nerazzurri è quello di Pau Torres. Molto tecnico, abile nell’impostazione dell’azione, ma anche negli interventi in copertura, sarebbe l’uomo giusto da piazzare nella difesa di Inzaghi.

Parliamo di un gigante di 192 centimetri che sarebbe il sostituto perfetto di Francesco Acerbi, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025 e che all’occorrenza potrebbe agire anche da centrosinistra, pur con meno spinta – ma più contrasti vinti – di Alessandro Bastoni. Il problema principale per la possibile trattativa è che Pau Torres è un riferimento dell’Aston Villa, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il suo primo anno in Inghilterra, però, non è stato eccezionale e l’attuale valutazione da 50 milioni è destinata a scendere. L’Inter potrebbe provarci con una prima proposta da 30-35 milioni più bonus o cercando di inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Al momento, però, è solo un’idea.