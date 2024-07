Ibrahimovic guarda già oltre Fonseca: il suo fedelissimo in panchina

Paulo Fonseca necessiterà di risultati importanti al Milan o la sua panchina avrà vita breve, Ibrahimovic ha già un’idea per il nuovo tecnico

Il primo Milan di Paulo Fonseca esordisce con un pareggio per 1-1 in casa del Rapid Vienna. Alcune indicazioni positive per i rossoneri, con una formazione ovviamente ancora largamente rimaneggiata e appesantita dai tanti carichi di lavoro, che hanno visto i giocatori schierati dal portoghese in difficoltà soprattutto nella prima frazione.

Meglio il secondo tempo con l’ingresso di qualche big e il vantaggio di Florenzi, pur vanificato dalla rete finale di Demir. Naturalmente, siamo appena all’inizio della preparazione e serviranno altri test, per arrivare in condizione al via stagionale e capire, con la formazione al completo con tutti i rientri dalle nazionali e con gli innesti dal mercato, a che cosa potrà puntare il Diavolo in questa stagione. La squadra sta lavorando duramente agli ordini di Fonseca, che mostra una certa ambizione, ma sa che le aspettative su di lui sono piuttosto elevate e servirà partire subito bene. Nel frattempo, Ibrahimovic starebbe, secondo qualcuno, già pensando a chi affidare la panchina nel caso in cui i risultati del lusitano non fossero all’altezza.

Milan, Ibrahimovic ripensa a Van Bommel per la panchina: l’indiscrezione

Lo svedese, stando a ‘Don Balon’, non avrebbe smesso di pensare a Mark Van Bommel, suo ex compagno di squadra e uno dei nomi che aveva sponsorizzato a quanto pare con maggior insistenza prima dell’arrivo di Fonseca.

L’olandese è rimasto sulla panchina dell’Anversa, ma il discorso potrebbe essere ripreso tra un anno, se la stagione condotta da Fonseca si rilevasse sotto tono, risultati alla mano. Ipotesi al momento lontane nel tempo, ma che potrebbero tornare d’attualità più avanti.