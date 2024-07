Autieri: “Zampier per Milan Futuro. Vi presento Hercules e Bruera” | CM.IT

L’avvocato e agente Camillo Autieri della ‘Mediastar International’ ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: “Cosa serve al Milan”

“Il mercato nel quale siamo appena entrati rappresenta una finestra che alla fine evidenzierà, a mio parere, diverse sorprese”. Così a Calciomercato.it Camillo Autieri, avvocato e agente della ‘Mediastar International’, in merito ai cambiamenti che sta subendo il calcio e la compravendita di calciatori: “I problemi delle commissioni che ha riscontrato il Milan nella trattativa per Zirkzee, l’esigenza di nuovi stimoli come nel caso Rabiot, le necessità dei bilanci o le probabili cessioni di calciatori a fronte di importanti incassi delineano un mercato mosso e sospinto da più variabili e, pertanto, suscettibile a colpi di scena, sia in entrata che in uscita”.

Autieri si è poi soffermato sui movimenti che vedono protagonista la ‘Mediastar International’: “Per quanto riguarda la nostra agenzia, come ogni sessione di mercato, si cerca di promuovere un numero limitato di operazioni, quelle a nostro avviso più meritevoli, sia considerando le esigenze tra le richieste, sia le concretezze in ordine di trattativa, contemperando il tutto con le fattibilità delle operazioni in ordine di domanda e offerta. Cerchiamo così di porre la massima attenzione ad ogni aspetto delle trattative, ma con ciò non tralasciando possibilità che con il mercato moderno possono nascere (e chiudersi) nel mentre di una telefonata.

“In questa sessione stiamo proponendo tre profili: Hercules, João Zampier ‘Batata’ e Facundo Bruera – ha sottolineato Autieri – Nello specifico: Hercules, classe 2000, centrocampista centrale/interno, brasiliano del Fortaleza; Joao Zampier, 2005, attaccante con passaporto italiano; Facundo Bruera, attaccante 25 anni, 194cm, passaporto italiano. Questi profili sono già stati portati all’attenzione di importanti società di serie A come Milan, Inter, Bologna, Monza, Venezia, Lazio e Genoa. Zampier anche al Palermo.

🚨’Occasione’ #Bruera per la nostra #SerieA. Il centravanti argentino del Club Olimpia proposto a 6 club italiani, inclusi #Milan e #Lazio. Ha passaporto italiano e costerebbe sui 2,3 milioni commissioni incluse ✍️@RaffaeleAmato14https://t.co/kBl1KMr69b — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 19, 2024

Sono tutti i profili altamente interessanti e giovani. Gli attaccanti con passaporti comunitari; per Batata, a parametro, con solo prevista una percentuale sulla futura di vendita, mentre per Hercules e Bruera le richieste sono assolutamente contenute e soprattutto con le commissioni già integrate nelle richieste.

Da sempre la nostra filosofia è quella di assolutamente mai intralciare la conclusione di una trattativa, anzi agevolandone spesso il percorso e risolvendone le difficoltà (alle volte anche burocratiche); come dice Ibrahimović, possiamo ritenerci inseriti tra quella tipologia di agenti che aiutano e facilitano le trattative, come da sempre sostiene anche il mio illustre collega e partner dott. Salvatore Trunfio.

Ci auguriamo che le nostre proposte possano convincere gli addetti sollecitati e, comunque, l’importante in questo campo è sempre evitare le brutte figure, poi le trattative possono concludersi o meno, ma sempre avendo rispettato regole, correttezza ed aspettative. Solo così la nostra credibilità (come quella di tutto il settore), potranno crescere e venir rispettate come è giusto che sia”, conclude Autieri prima di fare un punto sul mercato del Milan.

Milan, Autieri a CM.IT: “Zampier proposto per il Milan Futuro. Per il centrocampo prenderei Rabiot”

“A parte ‘Batata’, da noi proposto per il Milan Futuro, credo che si iniziano a delineare le vere strategie del club meneghino. L’acquisto di Morata non solo riempie la casella lasciata vuota da Giroud ma, a mio avviso, la arricchisce anche in chiave di partecipazione al gioco, di esperienza e di vitalità.

“L’acquisizione di una seconda punta di ruolo credo sia necessaria ed anche se personalmente punterei su un profilo più giovane e dinamico. Forse Bruera rappresenterebbe troppo una scommessa, ma Fullkrug potrebbe regalare quell’alternativa di gioco che potrebbe risultare molto utile agli schemi di Fonseca. Il reparto dovrebbe concludersi con la presenza comunque di una terza punta a disposizione e l’affidabilità di Jović potrebbe essere sufficiente, anche e soprattutto se si considera che Camarda nel corso dell’anno potrebbe (e dovrebbe) far di nuovo capolino nella prima squadra”.

“In mezzo al campo personalmente vedrei molto bene Rabiot, sia per quota tecnica che per esperienza, così come Samardzic dell’Udinese che porterebbe nel già qualitativo paniere dei centrocampisti di Fonseca un’alternativa tattica ad oggi latente – evidenzia Autieri – Certamente un incontrista come Fofana dovrebbe perfezionare un reparto nell’aspetto contenitivo che, personalmente, ritengo scoperto fin dalla cessione di Kessie.

“Per quanto riguarda il pacchetto arretrato senza dubbio uno o due centrali di ruolo vanno presi, personalmente ritengo Pavlovic un profilo molto interessante per caratteristiche di gioco e marcatura, considerando Jimenez il vice Teo, diventa obbligatorio acquisire un esterno destro box box che dia ampia garanzia tattica, di spinta, di copertura e di esperienza; personalmente mi piace molto Geertruida, ma anche Emerson Royal mi sembra un profilo che possa rientrare nei parametri richiesti”.