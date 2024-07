Conte sorpassa la Juve: trema anche l’Inter

Intrecci di mercato ad alto livello tra le grandi: il Napoli di Conte mette in difficoltà la Juventus e anche l’Inter

Prima sgambata in campo, con l’Anaune, tradizionale primo appuntamento amichevole della nuova stagione, per il Napoli, che martedì ha iniziato a tradurre sul campo gli insegnamenti di Antonio Conte. Naturalmente presto per trarre giudizi anche solo parziali per gli azzurri, che però a Dimaro, agli ordini del tecnico, stanno lavorando duramente, vogliosi di riscatto dopo la brutta annata scorsa.

In attesa di primi riscontri effettivi del lavoro sul campo, si continuano gli allenamenti e nel frattempo la società continua a essere operativa sul mercato, per costruire una squadra il più possibile in linea con le richieste del tecnico. Con una possibile nuova accelerazione che dovrebbe essere data dalla cessione di Osimhen in avvicinamento. Con l’addio del nigeriano, il Napoli incasserebbe una cifra tale da poter ripartire all’assalto sul mercato in entrata, dopo i primi rinforzi a carattere difensivo. A quel punto, mettendo nel mirino un obiettivo congiunto di Inter e Juventus e sfidandole direttamente.

Napoli, sprint per Gudmundsson: le cifre della corsa con Inter e Juventus

Un piccolo anticipo di lotta per l’alta classifica che vedrebbe come protagonista Gudmundsson. Seguito da tempo da nerazzurri e bianconeri, ma anche il Napoli potrebbe inserirsi.

Per l’islandese, il Genoa per adesso spara ancora alto, ma come detto il Napoli potrebbe avere la liquidità necessaria per spazzare via la concorrenza. Per quanto riguarda gli scommettitori, il Napoli sarebbe balzato in seconda posizione, quotato a 5.00 secondo la Sisal, per accaparrarsi l’attaccante. In vantaggio l’Inter, con una quota da 2.50, mentre la Juventus si allontanerebbe come ipotesi, venendo bancata a 7.50.