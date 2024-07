Juve, salta il colpo di Giuntoli: la proprietà ha posto il veto

Niente Serie A per uno dei giocatori più accostati alla Juventus nelle ultime settimane: a dire no è stata addirittura la proprietà bianconera

È la stagione degli intrecci, delle telenovele di mercato, che a dirla tutta non mancano praticamente mai in una sessione che si rispetti. Anche negli ultimi anni in cui spesso anche in estate c’è stato meno movimento rispetto agli anni di spese importanti in Serie A.

Rispetto allo stesso periodo del 2023, però, di sicuro i club stanno investendo di più, dalla Lazio alla Juventus passando anche per il Napoli. E nessuna di queste ha ancora concluso, con Milan e Roma che devono ancora entrare nel vivo. Per questo di telenovele già in queste settimane ne abbiamo vissute tante, da quella breve per Douglas Luiz a quella molto più tortuosa per il nuovo allenatore del Milan. Poi ancora Federico Chiesa, la cui conclusione in realtà sembra ancora decisamente lontana. E ancora Rabiot, Morata, Calafiori che era praticamente un giocatore dell’Arsenal. E invece rischia di saltare tutto per colpa del 50% che il Bologna dovrà corrispondere al Basilea e che ha portato i rossoblù a modificare sensibilmente e in extremis la richiesta ai Gunners verso 55 milioni. C’è stata poi la questione Greenwood, che però sembra finalmente conclusa dopo un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, cambi di rotta.

Greenwood al Marsiglia, niente Juve: la proprietà ha posto il veto

Lazio, Napoli e Marsiglia se la sono giocata fino all’ultimo per Greenwood, alla fine a spuntarla è stato l’OM di Roberto De Zerbi. Ieri l’inglese è arrivato in Francia, nonostante le perplessità per la reazione della piazza – tifosi e istituzioni – riguardo il suo passato. Lo stesso che aveva bloccato anche la Juventus sull’attaccante di proprietà del Manchester United.

Come racconta ‘La Repubblica’, infatti, la proprietà bianconera avrebbe posto addirittura il veto sull’arrivo di Greenwood proprio a causa delle note vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto di recente. Anche se le accuse sono di fatto cadute da oltre un anno, tanto che l’esterno inglese è tornato a giocare, facendo pure molto bene negli ultimi sei mesi col Getafe. La Juventus è stata accostata a lui con insistenza, già nella precedente sessione di mercato, ma a dirimere ogni questione è stata quindi la stessa proprietà dicendo ‘no’ al classe 2001.