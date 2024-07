Inter, continua la caccia al difensore: le nuove idee dalla Serie A

Perso Cabal, finito alla Juventus, l’Inter torna a caccia di un difensore per coprire l’infortunio di Buchanan: tutti i nomi dalla Serie A

L’Inter si ritrova da capo a dodici. O più semplicemente ancora in cerca di un difensore per sostituire l’infortunato Buchanan. Il nome individuato era quello di Juan Cabal del Verona, giovane ed eclettico, in grado di giocare sia da terzo di sinistra che da centrale e ovviamente da terzino. Grande forza fisica, reduce da una stagione di ottimo livello all’Hellas, anche se deve sicuramente aggiustare il tiro a livello tattico e tecnico.

Ci sarà tempo, ma non sarà Inzaghi a lavorarci. Il colombiano, che piaceva pure alla Lazio, alla fine è andato alla Juventus e in poche ore è arrivato già a Torino per le visite mediche. L’accordo con l’Inter era vicino, poi l’inserimento dei bianconeri che riporta Ausilio a caccia. L’identikit resta quello, già tracciato dal mister Simone Inzaghi insieme alle direttive Oaktree, ovvero un calciatore giovane – o comunque non vicino ai 30 anni – che conosca già la Serie A. E che magari non richieda un esborso economico eccessivo, almeno nell’immediato (tradotto prestito con obbligo). Tra le alternative principali c’è Jaka Bijol, che l’Inter segue da tempo e ha caratteristiche interessanti, è in crescita. Gli altri rispondono a Johan Vasquez, messicano del Genoa, e Jakub Kiwior dell’Arsenal che cerca spazio e piace pure alla Juventus. Non semplicissimi da raggiungere, perché elementi importanti per i propri club, ma sicuramente ideali e non impossibili.

Inter, da Ranieri e Beukema: i nomi per la difesa

In casa Fiorentina c’è Luca Ranieri, che con Italiano si è completato diventando un giocatore di livello in grado di giocare anche centrale in una difesa a quattro, oltre che da ‘braccetto’ sinistro e da terzino. I viola hanno appena perso Milenkovic, rimpiazzato però subito con Pongracic. Il costo è contenuto. Al Torino c’è invece Peer Schuurs, alle prese con l’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori tutta la stagione e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in meno di un mese.

L’olandese piace da tempo ad Ausilio, che ci aveva già provato in passato: i costi non sarebbero bassi e bisognerebbe trattare con un Cairo che ha appena ceduto il suo miglior giocatore in quel reparto, Buongiorno. L’altra idea porta invece al Bologna, a Sam Beukema reduce come tutti i compagni da una grandissima stagione. È in rampa di lancio, può diventare un tassello importante anche e forse soprattutto per il futuro, non solo un’alternativa sul breve termine. I rossoblù sono bottega cara e ora alle prese con la questione Calafiori e il trasferimento all’Arsenal in stand-by.