Irrompe l’Inter: Marotta paga il Milan e lo compra

Il giocatore è finito nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi. Il trasferimento può arrivare a breve: ecco la situazione

Dopo una stagione di ottimo livello, il calciatore è pronto a spiccare il volo. L’annata che è andata in archivio a maggio è stata sicuramente quella della consacrazione, dopo un lungo periodo non proprio esaltante. Il suo allenatore ha puntato tanto su di lui.

Una fiducia che Marco Brescianini ha ripagato giocando 40 partite con un rendimento importante, arricchite da quattro gol e due assist. Le prestazioni del centrocampista classe 2000, cresciuto nel Milan, non sono così passate inosservate. Già a gennaio il 24enne di Calcinate avrebbe potuto lasciare il Frosinone. Era stata la Juventus a farsi avanti, ma i Ciociari hanno scelto di non cederlo consapevoli del fatto che in estate non sarebbero mancate le offerte. I bianconeri si sono, però, tirati indietro, decidendo di puntare su altri calciatori, come abbiamo visto in queste prime settimane di calciomercato.

Ma Marco Brescianini piace davvero a tutti e il Frosinone, che nel frattempo è retrocesso in Serie B, ha fissato il prezzo in 12 milioni di euro. In questi giorni a contenderselo sono stati soprattutto l’Atalanta e la Fiorentina, ma stanno emergendo altre squadre.

Calciomercato Inter, attenzioni puntate su Brescianini

Come quello del Napoli, ma non solo. E’ Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal, a fare il punto della situazione sulle squadre che hanno messo gli occhi si Brescianini:

“C’è un nome che intriga molto il mercato, alcuni tifosi sono freddi intorno al nome di Brescianini che ha fatto benissimo al Frosinone. Il calciatore piace moltissimo all’Atalanta, è seguito dalla Lazio ed anche dall’Inter. Manna vuole il calciatore, Conte ha dato il suo ok, ma bisognerebbe prima cedere qualche centrocampista e visto che Gaetano sta facendo bene sarà difficile cedere proprio Gianluca che piace molto al Cagliari ed al Parma, ma registriamo l’inserimento della Lazio perché lo vuole Baroni”. C’è dunque l’Inter di Beppe Marotta, pronta a sfidare, tra le altre il Napoli, su Brescianini.

Chissà che l’asta non porti il Frosinone ad alzare il prezzo. Sarebbe una buona notizia chiaramente per i Ciociari, ma anche per il Milan. Il club rossonero ha infatti mantenuto il 50% della futura rivendita ed è pronto ad incassare una cifra importante dalla cessione del centrocampista italiano.