“60 milioni per Vlahovic”: Juve, l’annuncio è definitivo

“60 milioni per Vlahovic”: annuncio di calciomercato in casa Juventus. Tutti gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

Sono settimane caldissime in casa Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero ha già ufficializzato i colpi Di Gregorio, Khéphren Thuram e Douglas Luiz e, oltre ai prossimi obiettivi in entrata, sta lavorando anche sul fronte cessioni.

L’obiettivo è fare cassa per dare gli assalti decisivi a Todibo, Sancho e soprattutto Koopmeiners, l’ultima priorità di Giuntoli per rivoluzionare il centrocampo. In uscita, il nome più caldo è quello di Soulé, mentre è in stand-by la cessione di Federico Chiesa. Per Dusan Vlahovic, invece, la situazione è piuttosto chiara e delineata. In esclusiva su Juvelive.it, Luca Momblano di ‘TeleLombardia’ ha parlato così: “Vlahovic? Credo che settembre-ottobre possa essere il momento giusto per il nuovo contratto di Vlahovic”.

“Non vorrei dire che magari Thiago Motta è l’unico a credere in Vlahovic, ma se tanti hanno un po’ mollato con la testa l’idea che Vlahovic possa essere il super giocatore che la Juve è andato a pagare, chi non ha escluso questa ipotesi è Thiago. I 60 milioni a mercato avanzato per la punta non sono quelli che ti fanno cambiare tutto. – ha affermato il giornalista – A 60 milioni Vlahovic non si muoverebbe“.

Calciomercato Juve, da Vlahovic a Chiesa: chi finanzia il colpo Koopmeiners

Il futuro di Chiesa è invece tutto da scrivere: “Sono uscite il Milan interpellando la Juventus, il Napoli interpellando lo stesso Chiesa. La Roma ha subìto il fatto di non finalizzare l’operazione lampo con l’accordo a 20 milioni più bonus ed è scivolata indietro”.

“Il destino è nelle mani di Chiesa. Sarà lui verosimilmente ad individuare la piazza gradita, la Juve dovrà un po’ subire questa situazione. Detto che sotto i 20 milioni non si scende”, ha concluso Momblano. La Juventus deve prima fare cassa per dare l’assalto decisivo a Koopmeiners.