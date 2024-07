Il club all’emiro, De Laurentiis apre: “Disponibilità al dialogo”

Dopo le voci sull’interesse dell’emiro Al-Sabah per il club, arrivano le parole di De Laurentiis: è un’apertura alla cessione

Da giorni si parla dell’emiro Sheikh Malek Humoud al-Sabah, componente della famiglia reale del Kuwait, e del suo possibile interesse per il calcio italiano.

In particolare ha fatto discutere la visita a Bari del consigliere personale dell’emiro del Kuwait, che ha anche la delega per lo sviluppo internazionale ed economico, con annessa visita al San Nicola di Bari. Da qui le voci su un possibile acquisto della società pugliese che ora ha ricevuto anche la risposta del presidente Luigi De Laurentiis.

Il numero uno del Bari dal ritiro di Rivisondoli ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni su una possibile cessione della società, non escludendo questa eventualità e lasciando al porta aperta ad una eventuale (e futura) vendita. “Attualmente loro hanno i nostri contatti: le porte sono sempre aperte”.

De Laurentiis jr ha raccontato di aver avuto modo di conoscere diversi emiri e apre ad un possibile incontro esplorativo: “Oggi il calcio è sempre più conosciuto a livello mondiale e quello italiano ha un appeal molto grande, come ho sempre detto: magari faremo una chiacchierata per conoscerci”.

Bari, De Laurentiis: “Nessuna trattativa con lo sceicco”

Luigi De Laurentiis ha quindi continuato le sue dichiarazioni, spiegando che con l’emiro in questione non è stata avviata al momento nessuna trattativa.

“Comprendo che l’arrivo in città di uno sceicco possa far nascere delle telenovela, ma prima di parlare di una trattativa bisogna conoscersi. Magari vorranno capire di più sulla città, la Puglia o la squadra. Potrei anche fargli io un resoconto per gli investimenti”. Quindi l’apertura: “Siamo aperti al dialogo per conoscerci e capire le intenzioni”.

Intanto la squadra, dopo un’annata complicata chiusa con la salvezza conquistata solo ai playoff, ha iniziato la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Moreno Longo.