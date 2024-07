Salta l’affare con la Juve: la decisione bianconera ribalta tutto

In casa Juventus sono tutti d’accordo: scatta il via libera per Cristiano Giuntoli

L’ipotesi di vedere Riccardo Calafiori alla Juventus appare ormai sempre più lontana. La Premier League può convincere il Bologna e il giocatore, con un’offerta notevolmente superiore rispetto a quella della Juventus.

Difficilissimo quindi che Thiago Motta possa avere a disposizione il difensore italiano, lanciato nella scorsa stagione in rossoblù. Una notizia che avrebbe causato il rammarico e la delusione del tecnico. Ecco quindi che la Juventus dovrà guardarsi altrove per un possibile nuovo innesto in difesa. Giuntoli è a caccia di un difensore da regalare al nuovo allenatore e diverse sono le piste percorribili per il club bianconero.

Juve, è Huijsen la scelta giusta per la difesa

A tal proposito abbiamo chiesto sul nostro canale Telegram, su chi dovrebbe puntare la Juventus e quale sarebbe l’acquisto migliore per la società.

E il verdetto lascia pochi dubbi. Nessun acquisto, il difensore giusto la Juventus lo ha già in casa. Si tratta di Dean Huijsen, centrale olandese ma nazionale giovanile spagnolo, che ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione con la maglia della Roma. Addirittura il 60% dei votanti ritiene che confermare il classe 2005 sarebbe la soluzione migliore per la Juventus. Un centrale che ben si adatterebbe al gioco di Thiago Motta. Bravo ad impostare, giovane, con margini di crescita e, in aggiunta, prodotto del vivaio. Una scelta che va in netta controtendenza con le intenzioni della Juve che, invece, spera di ricavare il prima possibile 25-30 milioni dalla cessione del ragazzo.

Molto più indietro le altre opzioni. Il 30% ha scelto Jean-Clair Todibo. Difensore passato anche per Barcellona, dove non ha lasciato grandi tracce, il francese è cresciuto enormemente la scorsa stagione con la maglia del Nizza. Il transalpino è sostanzialmente l’alternativa maggiormente apprezzata ad Huijsen, visto che il colombiano Cabal, mancino del Verona che piace tanto all’Inter e il polacco Kiwior, ex Spezia in forza all’Arsenal, sono stati votati soltanto, rispettivamente, dal 7 e dal 3% dei partecipanti al sondaggio.