Mercato Juve al bivio: “A Thiago Motta non è piaciuto”

La Juventus sta iniziando a conoscere Thiago Motta, che alla Continassa sta lavorando con i primi calciatori: l’indiscrezione

L’impatto di Thiago Motta e il suo staff sulla Continassa è evidente, da anni non si vedeva un’intensità del genere durante gli allenamenti allo Juventus Training Center. Anche tra i tifosi l’entusiasmo è palpabile, ma il mercato pone ora la Juventus in una situazione difficile.

I bianconeri sono stati i più attivi di questo inizio di calciomercato, con Cristiano Giuntoli che ha già portato a Torino calciatori come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram. Ora, prima di investire nuovamente nel mercato in entrata, saranno fondamentali le uscite per fare cassa e avere a disposizione un tesoretto per soddisfare le richieste del tecnico italo-brasiliano. Intanto, arrivano delle indiscrezioni sulle prime lamentele di Thiago Motta.

Chirico avvisa la Juve: “Thiago Motta voleva Zirkzee e Calafiori”

Sul proprio canale YouTube, Marcello Chirico ha raccontato dei retroscena su questi primi giorni a Torino del nuovo allenatore bianconero: “Thiago Motta nelle tante discussioni che sta facendo in questi primi giorni con Giuntoli, gli ha manifestato anche qualcosa che non gli è piaciuto. Mi hanno riferito che è una specie di Conte, uno che pretende di fare determinate cose come vuole lui”.

Il giornalista, poi, entra nel dettaglio: “Motta con Giuntoli si è già lamentato, perché lui si aspettava che gli arrivassero anche Calafiori e Zirkzee, erano due giocatori che aveva chiesto a Giuntoli e non sono arrivati. Questa cosa lo ha seccato parecchio, perché ora devono arrivare altri profili che devono piacere anche lui. In attacco avrebbe voluto avere una variante rispetto a Vlahovic”. Insomma, il tecnico si dimostra esigente fin da subito e Cristiano Giuntoli – suo grande estimatore – è chiamato a consegnarli una rosa all’altezza delle sue ambizioni. La voglia di Juventus è tanta.