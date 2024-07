Rinnovo Kvaratskhelia: spunta la data decisiva

Il Napoli non cederà Khvicha Kvaratskhelia, ma manca ancora l’intesa sul rinnovo del contratto: la svolta tra due settimane

Inseguito dal PSG, il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra piuttosto segnato. Al netto di eventuali stravolgimenti che il Napoli non vuole neppure prendere in considerazione.

Infatti, il calciatore georgiano piace molto a Luis Enrique. Il club parigino avrebbe anche avanzato un’offerta importante di 100 milioni e più per l’acquisto del cartellino, ma De Laurentiis ha rifiutato. Vuole mantenere una promessa fatta ad Antonio Conte: Kvara quest’estate non si tocca. E’ un punto fermo. Ma il punto va fatto anche sulla sua situazione contrattuale.

L’ala classe 2001 ha ancora tre anni di contratto – fino al 2027 – che lo legano al club azzurro, ma il suo stipendio è ben al di sotto delle sue qualità tecniche espresse nei primi due anni in Italia. L’entourage sta facendo pressione alla società da mesi. E fino a questo momento ci sono stati colloqui che non hanno mai portato all’intesa. Un nuovo incontro ci sarà tra pochi giorni, quando il ragazzo terminerà le vacanze.

Napoli, incontro con l’agente di Kvaratskhelia: un solo risultato prevedibile

Quando il 25 luglio il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro, Antonio Conte avrà modo di vedere con i suoi occhi anche tutti i calciatori che rientreranno dagli impegni con le proprie nazionali. Da Lobotka a Folorunsho, fino a Raspadori e chiaramente Kvaratskhelia. L’uomo più atteso del raduno in Abruzzo.

Secondo quanto riportato dal Mattino, sarà atteso anche l’agente Mamuka Jugeli a Castel di Sangro, poiché avverrà un nuovo faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis per risistemare i dettagli del nuovo contratto del georgiano. Il Napoli ha intenzione di ritoccare l’ingaggio dell’attaccante proponendo circa 5,5 milioni a stagione con l’inserimento di alcuni bonus. Le richieste sono leggermente superiori. E anche la proposta arrivata da Parigi per il calciatore risulterebbe essere differente. Chiaramente sarà necessario trovare l’accordo sulla clausola da inserire all’interno del contratto e questo potrebbe essere motivo di discussione o di rallentamento per la fumata bianca.

Ma il Napoli è piuttosto fiducioso e non vuole saperne di cedere il ragazzo. Senza intesa sul rinnovo, il giocatore resterà alle condizioni offerte dall’attuale suo contratto. Un opzione che chiaramente svantaggia lo stesso atleta. Dunque, c’è da aspettarsi l’annuncio di un nuovo accordo sin dal ritiro di Castel di Sangro, prima che inizi la nuova stagione con la partita di Coppa Italia fissata al 10 agosto contro il Modena.