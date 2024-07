DIRETTA Copa America, finale Argentina-Colombia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale dell’Hard Rock Stadium’ tra l’Argentina di Scaloni e la Colombia di Lorenzo in tempo reale

L’Argentina affronta la Colombia a Miami nella finalissima della Copa America 2024. Una sfida da dentro o fuori che assegnerà il titolo continentale, che in caso di parità al 90esimo proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. A dirigere la gara sarà l’arbitro brasiliano Claus.

Da una parte la selezione Albiceleste di Lionel Scaloni cerca uno storico triplete dopo aver vinto l’ultima Coppa America tre anni fa in Brasile, per arrivare a quota 16 titoli e staccare l’Uruguay in testa all’albo d’oro. Lionel Messi e compagni sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone ed aver eliminato l’Ecuador ai rigori ai quarti ed il Canada in semifinale. Dall’altra parte i Cafeteros di Nestor Lorenzo, che dovranno fare a meno dello squalificato Munoz, cercano invece il loro secondo successo dopo il primo e unico datato 2001. James Rodriguez e soci si sono qualificati per la finalissima dopo aver avuto la meglio su Panama prima e Uruguay poi. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali risale ad un match di qualificazione ai Mondiali 2022, quando a Cordoba i padroni di casa si imposero 1-0 con il gol di Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della manifestazione. Calciomercato.it vi offre il match dell’Hard Rock Stadium’ tra Argentina e Colombia live in tempo reale.