Stop in Serie A, scontro legale: giovedì la sentenza

Arrivano novità importanti in casa Fiorentina per quel che riguarda il futuro dello stadio Artemio Franchi. L’annuncio del direttore generale della viola, Alessandro Ferrari

Questa calda estate inizia ad alzare le temperature non solo in termini di calciomercato, ma anche in merito ad alcune vicende extra campo che andranno presto risolte. È il caso questo della Fiorentina di Rocco Commisso, impegnata ancora sulla vicenda legata allo stadio.

Mirino sulla situazione relativa al Franchi, da diverse settimane sottoposto a lavori di restyling. Una vicenda che ha già incontrato pareri forti da parte delle alte sfere della società gigliata, che si è espressa in maniera netta.

In questo senso a scendere in campo ci ha pensato il direttore generale Alessandro Ferrari, che ai microfoni della ‘Tgr-Rai Toscana’ ha evidenziato: “La situazione dello stadio Franchi è ancora in fase di ricerca di chiarezze per quel che ci riguarda, noi continuiamo a fare le stesse domande e ad avere delle linee guida ben precise. Il 18 luglio saremo davanti ad un giudice in tribunale per quella che è stata la nostra richiesta di bloccare i lavori finché non ci saranno le coperture economico-finanziarie complete per per tutto il progetto e vedremo che ci diranno”.

Fiorentina, battaglia legale sul Franchi: giovedì la sentenza

Lo stadio Franchi continua quindi ad essere un tema di strettissima attualità per una società ambiziosa e che lavora su presente e futuro con grande entusiasmo, per alzare ulteriormente l’asticella di un progetto che va avanti nel tempo.

A seguito del primo anno di convenzione sottoscritto dalla Fiorentina con il Comune cittadino per l’utilizzo dello stadio la prossima stagione, “ancora non sappiamo dove giocheremo” ha aggiunto i dg, che ha quindi evidenziato: “non lo sa neanche il Comune e speriamo che ricominciando a dialogare con la nuova sindaca, che si possano trovare delle soluzioni. Vogliamo portare avanti per il bene di tutti un dialogo sia per l’attuale situazione dei lavori ma anche per quello che sarà lo stadio Franchi un domani”.

Lo stesso Ferrari ha quindi evidenziato come la sindaca Funaro e il patron Commisso si siano scambiati messaggi prima di sottolineare come siano pochi 24mila posti utilizzabili durante il periodo dei lavori. In relazione alla tematica ha concluso: “L’importante per noi è avere la certezza e chiarezza di quali sono i posti occupabili perché oggi ancora non è stata definita l’area del settore ospiti quindi bisogna capire tutti i discorsi di visibilità, di sicurezza, di capienza e quant’altro”.