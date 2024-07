Juventus-Milan, scambio di esuberi: scelti i due calciatori

Juventus-Milan, arriva lo scambio tra calciatori in esubero: ecco i due nomi sul piatto

Dopo un’annata dove l’Inter ha svolto il ruolo di assoluta protagonista, Milan e Juventus si preparano a rilanciarsi. Obiettivo essere delle vere contender per i nerazzurri, sostanzialmente mai messi seriamente alla prova nella scorsa stagione in cui hanno conquistato la seconda stella.

Ecco quindi che Juve e Milan, tra le altre, sono al lavoro per cercare di colmare il gap con i nerazzurri. In casa bianconera alcuni nuovi arrivi sono già stati ufficializzati, come Thuram o Douglas Luiz. Il Milan invece è al momento fermo, ma i prossimi giorni, subito dopo l’Europeo, potrebbero rappresentare una svolta importante. Nel frattempo però sia bianconeri che rossoneri hanno in rosa diversi esuberi: Giuntoli da una parte e Moncada e Ibrahimovic dall’altra sono al lavoro per cercare di cedere.

Milan-Juve, sì allo scambio Saelemaekers-McKennie

Cessioni che però potrebbero concretizzarsi anche con uno scambio. Per questo motivo abbiamo chiesto sul nostro account X, quale tra i possibili esuberi con tanto di scambio farebbe più comodo alle due compagini.

E il risultato è abbastanza netto. Il 47% dei votanti ha scelto lo scambio Saelemaekers-McKennie. Il belga ha una nutrita concorrenza in casa e nutre la stima di Thiago Motta, che lo ha avuto la scorsa stagione a Bologna. Con la partenza del tecnico, i rossoblù non hanno esercitato il riscatto e il giocatore è tornato al Milan, dove non rappresenta certamente una pedina inamovibile. Discorso simile per McKennie, molto utilizzato da Allegri, ma sostanzialmente fuori da ogni progetto bianconero. Il club ha provato ad inserirlo nell’affare Douglas Luiz, ma il texano ha rifiutato. Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e in rossonero lo statunitense ritroverebbe anche due compagni di nazionale come Pulisic e Musah.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔁 #Juventus e #Milan a caccia di rinforzi per inseguire l’#Inter, potrebbero rinforzarsi a vicenda con scambi tra i rispettivi esuberi: quale operazione converrebbe maggiormente a entrambe ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 14, 2024

Ecco perché il 47% ha appunto scelto quest’opzione. Più indietro le altre votazioni. Il 27% ha votato per uno scambio Chiesa-Thiaw, due giocatori dal futuro incerto. La Juve è a caccia di rinforzi in attacco e il Milan al centro della difesa: entrambi potrebbero essere sacrificabili. Il 13,5% ha scelto Huijsen-Kalulu, mentre il 12,6% ha optato per lo scambio tra Bennacer e l’ex Locatelli.