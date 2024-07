DIRETTA Finale Euro 2024, Spagna-Inghilterra 0-0: Inizia la finale LIVE

Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultimo atto dell’Europeo 2024 vedrà di fronte la Spagna e l’Inghilterra in finale

Grande attesa per la finale di Euro 2024 tra la Spagna e l’Inghilterra, due squadre che hanno intenzione di portare a casa il trofeo e sono pronte a dare tutto per portare a casa la coppa e succedere all’Italia dell’ex commissario tecnico Roberto Mancini, vincitori di Euro 2020 ai rigori proprio contro l’Inghilterra.

Le ‘Furie Rosse’, guidate in panchina dal commissario tecnico Luis de la Fuente, sono arrivati a questo punto dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo B, lo stesso degli Azzurri di Luciano Spalletti, a punteggio pieno. Nei turni successivi, gli spagnoli hanno eliminato la sorprendente Georgia, i padroni di casa della Germania e la Francia di Didier Deschamps. Di contro, la selezione dei ‘Tre Leoni’ del commissario tecnico Gareth Southgate ha conquistato il primo posto nel gruppo C. Negli ottavi, invece, battuta con grande difficoltà la Slovacchia dell’italiano Francesco Calzona in rimonta, poi è toccato alla Svizzera nei quarti di finale e all’Olanda in semifinale, rete decisiva in pieno recupero di Watkins. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Olympiastadion di Berlino.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-INGHILTERRA

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata. CT. De la Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane. CT. Southgate

ARBITRO: François Letexier (Francia)