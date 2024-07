Blitz inatteso del Milan: grande cessione e ‘scippo’ alla Juve

Nuovo intreccio di calciomercato con protagonisti Milan e Juventus. Stesso obiettivo per la difesa, ecco le ultime

Sono i giorni di Alvaro Morata, per il quale il Milan ha pronto un contratto quadriennale da ben 5 milioni di euro netti a stagione. Lo spagnolo ex Juve ha già dato l’ok, ma il via libera definitivo dovrebbe arrivare soltanto dopo la finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra prevista per domenica sera. Il club di Red Bird pagherà la clausola di 13 milioni di euro.

Ma il calciomercato rossonero, fermo ancora a zero acquisti, non si fermerà certo a Morata. Nei piani della società di via Aldo Rossi ci sono infatti almeno altri tre acquisti: un centrocampista, con Fofana del Monaco in cima (c’è già un accordo con lui), un laterale destro (si tratta sempre per Emerson Royal) e un centrale mancino con Pavlovic attualmente nome ‘caldissimo’. Il serbo andrebbe a rimpiazzare Kjaer, che ha dato l’addio non rinnovando il contratto in scadenza.

Ma i colpi in difesa potrebbero essere due, qualora Moncada e soci accettassero di privarsi di un big dell’attuale reparto arretrato. Con riferimento sempre ai centrali e ai nomi di Tomori e Thiaw, entrambi – in particolare il secondo – nel mirino del Newcastle.

Milan, sfida alla Juventus per Todibo: le ultime dalla Francia

Qualora arrivasse una proposta importante, il Milan se ne priverebbe. Non di tutti e due, ovviamente… Ecco forse spiegato il motivo dell’interesse concreto, come scrive ‘footmercato.net’, per Jean-Claire Todibo, francese ex Barcellona in uscita dal Nizza.

Todibo sarebbe la prima scelta della Juventus per rinforzare il reparto arretrato, con Giuntoli che può far leva sugli ottimi rapporti con la società nizzarda come conferma l’operazione per Khephren Thuram. Ma il Milan può scombinare i suoi piani, anche se va detto che il classe ’99 ha una valutazione superiore ai 35 milioni di euro.