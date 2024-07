Colpo Juve da 45 milioni di euro: ha già scelto l’Italia

45 milioni subito e nuovo colpo a sorpresa della Juve: ha già scelto l’Italia. L’indiscrezione di calciomercato e tutti gli aggiornamenti

Non si ferma il calciomercato in entrata della Juventus dopo i colpi Douglas Luiz, Di Gregorio e Khéphren Thuram. Giuntoli e la dirigenza lavorano anche sul fronte cessioni per finanziare i prossimi colpi.

Nelle ultime ore è spuntano un nome a sorpresa per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Maisfutebol, la Juventus sarebbe entrata in corsa per Pepê, esterno del Porto classe 1997. Il club bianconero sarebbe disposto a pagare fino a 45 milioni di euro per il brasiliano ed i colloqui sarebbero già in corso.

Non solo Sancho dunque, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it. Nonostante il suo agente preferisse la permanenza in Premier League, al momento nessun club inglese ha bussato concretamente alla sua porta. E adesso per i bianconeri potrebbero aprirsi condizioni favorevoli per un prestito secco, o con diritto di riscatto da discutere successivamente. Sancho rimane il preferito ed in cima alla lista per il dopo Chiesa, ma occhio anche a Pepe.

Calciomercato Juve, spunta l’esterno del Porto Pepe: affare da 45 milioni

Stando al portale portoghese, la Juve offrirebbe 40 milioni di euro fissi e altri 5 milioni di bonus.

Pepê ha un contratto valido fino a giugno 2027 e una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Il costo del suo cartellino, però, è trattabile. Si attendono ora ulteriori conferme sulla pista Pepe: Giuntoli continua a lavorare anche sugli esterni d’attacco.