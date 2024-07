Lecce, problemi durante le visite mediche per Gonzalez: il comunicato UFFICIALE

Durante le visite mediche di avvio stagione, riscontrati problemi in casa Lecce per Joan Gonzalez: ecco come sta

Verdetto decisamente imprevisto in casa Lecce, durante le visite mediche di rito prima di iniziare il ritiro precampionato. I controlli hanno imposto lo stop al centrocampista spagnolo Joan Gonzalez.

Il club pugliese ha comunicato, in una nota ufficiale, che a Gonzalez è stata riscontrata “una sopravvenuta patologia cardiaca, le cui cause sono in corso di accertamento. Per questo la sua documentazione clinica è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato. Con l’ autorizzazione della Società, ha raggiunto Barcellona dove si sottoporrà agli ulteriori necessari accertamenti clinici”.