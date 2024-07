Ritorna ad allenarsi e si chiarisce con il tecnico: colpo di scena Juventus

Protagonista di molte voci di mercato, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Quanto successo quest’oggi, però, potrebbe cambiare i piani della Juventus

Protagonista di una prima parte della sessione estiva di calciomercato a dir poco scoppiettante, la Juventus sta continuando a lavorare per implementare l’organico da consegnare a Thiago Motta ai nastri di partenza della nuova stagione. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Cerchiato in rosso il profilo di Koopmeiners, Cristiano Giuntoli sta lavorando parallelamente a quelle uscite che dovrebbero spianare la strada all’acquisto del volante olandese di proprietà dell’Atalanta. Sotto questo punto di vista un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto dalla possibile partenza di Federico Chiesa. Dopo aver rispedito al mittente la proposta di un rinnovo ponte messa sul piatto dalla ‘Vecchia Signora’, l’ex esterno offensivo della Fiorentina ha incassato la decisione della Juventus di non puntare su di lui.

Calciomercato Juventus, colloqui positivi tra Sancho e ten Hag: ecco il nuovo scenario

Non è un caso che, in tempi e in modi diversi, i bianconeri abbiano avviato dei contatti per quello che nello scacchiere di Thiago Motta andrebbe a raccogliere l’eredità di Chiesa. Stiamo parlando di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese rivitalizzato dalla stagione in prestito al Manchester United.

C’era molta attesa per capire in che modo Sancho e ten Hag si sarebbero confrontati una volta che l’inglese fosse tornato ad allenarsi. Del resto fu proprio il rapporto non idilliaco con l’ex allenatore dell’Ajax a spalancare le porte dell’uscita momentanea di Sancho. Come evidenziato da Sky Sports Uk, però, l’incontro tra i due andato in scena nelle scorse ore sarebbe stato assolutamente positivo. Sancho è tornato ad allenarsi a Carrington e sia il giocatore che ten Hag avrebbero riflettuto sulle questioni passate, promettendosi di chiudere le vicende passate e andare oltre. Staremo a vedere se tutto questo porterà a nuove valutazioni in sede di calciomercato.