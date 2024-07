Giuntoli non si ferma più: tre colpi coi soldi di Soulé

Giuntoli non si ferma più, pronti tre colpi coi soldi di Soulé. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa Juventus

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo della Juventus. Cristiano Giuntoli, dopo i colpi Douglas Luiz, Di Gregorio e Khéphren Thuram, lavora anche alle cessioni per finanziare i prossimi colpi in entrata.

Come noto, il prossimo obiettivo è Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il club bergamasco continua a fare muro e chiede fino a 60 milioni di euro per cedere il centrocampista olandese alla rivale in Serie A. La dirigenza bianconera è così costretta a muoversi prima in uscita: tra i possibili partenti spicca il nome di Matias Soulé. Il gioiello argentino classe 2003, esploso in prestito al Frosinone, fa gola soprattutto in Premier League. Negli ultimi giorni è piombato sul calciatore il neopromosso Leicester, avanzando una prima offerta di circa 25 milioni di euro. La proposta non basta.

La Juve, infatti, ha fissato a 35 milioni di euro la cifra per privarsi dell’esterno d’attacco apprezzato da Thiago Motta. Tradotto: se lascerà Torino sarà solo per un’offerta irrinunciabile. La possibile cessione di Soulé a queste cifre permetterebbe infatti al club bianconero di affondare per i prossimi colpi in entrata. Non solo Koopmeiners.

Calciomercato Juve, Soulé finanzia i prossimi colpi in entrata: non solo Koopmeiners

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i soldi di Soulé serviranno a sbloccare anche l’arrivo di un nuovo difensore centrale e dell’esterno d’attacco che dovrebbe prendere il posto del partente Thiago Motta. I due nomi in cima alla lista di Giuntoli e del suo staff sono quelli di Todibo e Sancho.

I tempi della trattativa per Koopmeiners non sono imminenti. Con i soldi di Soulé, dunque, la Juve potrebbe stringere i tempi per Todibo e Sancho: per il primo si va verso una formula fantasiosa, un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Una soluzione che al momento però non è gradita dai francesi. L’altra strada è l’inserimento di una contropartita tecnica (Rugani, Dajlò o Milik).

Anche Sancho può essere una soluzione in prestito, si attende solo l’apertura del Manchester United: dopo la conferma di ten Hag, l’inglese è definitivamente fuori dai piani dei ‘Red Devils’. La Juve, forte del sì e della volontà dei tre calciatori, è pronta a sbloccare i prossimi colpi attraverso il sacrificio di Soulé.