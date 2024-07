“È vicino al Napoli”: estasi Conte, smacco a Juve e Lazio

Le ultime di calciomercato Napoli sono piuttosto negative per le due rivali di Serie A, in particolare per i biancocelesti: la situazione

Il Napoli non può che essere tra i club più attivi in questo calciomercato estivo. C’è da ‘accontentare’ Antonio Conte, cosa in parte già riuscita con gli acquisti di Rafa Marin e, soprattutto, di Alessandro Buongiorno. L’ormai ex capitano del Torino ha svolto stamane le visite mediche, per lui De Laurentiis investirà qualcosa come 40 milioni di euro bonus inclusi.

Conte si aspetta poi l’arrivo del suo ‘figlioccio’ Lukaku, ma per il belga serve piazzare Osimhen. Manna e soci confidano nel Paris Saint-Germain, che sta parlando con l’Atletico Madrid per Kolo Muani. Via il francese e dentro il nigeriano, per molti sarebbe questo il ‘piano’ dei parigini: rumors parlano di maxi offerta da 200 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia, sul quale però l’allenatore salentino ha posto il veto come per capitan Di Lorenzo.

Il Napoli è ben coperto sul fronte esterni offensivi, eppure l’ultima clamorosa indiscrezione vede la società campana in procinto di acquistare proprio un’ala. Il nome è sorprendente: Mason Greenwood. Secondo Paolo Bargiggia, il Napoli “è vicino all’ingaggio” dell’inglese in uscita dal Manchester United. Il collega esperto di mercato non ha fornito le cifre dell’eventuale operazione, né ulteriori dettagli, almeno per il momento…

Sorpresa Napoli per Greenwood: ma ora è sfida tra Marsiglia e Lazio

Greenwood si è rilanciato al Malaga dopo un periodo della sua vita fortemente burrascoso a causa di gravi questioni extracampo su cui non si è ancora fatta del tutto chiarezza. Questioni che hanno spinto il Sindaco di Marsiglia a esporsi contro il suo arrivo all’OM, il quale ha già raggiunto un accordo coi ‘Red Devils’ per una cifra superiore ai 20 milioni.

Settimane fa era stato scritto da alcune fonti che Greenwood era stato bloccato dalla Juventus, ma sviluppi in chiave bianconera poi non ci sono stati. Nel frattempo è rientrata in corsa la Lazio, che può spuntarla alla fine qualora risultasse davvero impossibile per il classe 2001 traslocare in Ligue 1, alla corte di Roberto De Zerbi.