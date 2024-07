Maxi ingaggio e plusvalenza totale: lascia la Roma per l’Arabia

Lascia la Roma per l’Arabia Saudita di fronte ad un maxi ingaggio: per i giallorossi plusvalenza totale

Per la Roma doveva essere uno dei grandi colpi di mercato, ma la sua stagione in giallorosso si è rivelata un vero e proprio flop.

Non per le reti segnate (4), ma per lo scarso numero di gare disputate, solo 16 in campionato (25 in totale). E dopo un solo anno, Houssem Aouar è quindi pronto a lasciare la capitale destinazione Arabia Saudita. Il centrocampista franco-algerino non rappresenta una priorità per Daniele De Rossi ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Sulle sue tracce c’è l’Al-Ittihad, che avrebbe messo sul piatto una cifra di 15 milioni di euro più bonus. Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

Roma, Aouar verso l’Arabia: pronto a trovare Blanc

Una proposta che garantirebbe alla Roma una totale plusvalenza, visto che il calciatore è arrivato a parametro zero dal Lione l’estate scorsa. I capitolini però vorrebbero ricavare qualcosa in più dalla cessione del nazionale algerino, ma la trattativa sembra essere bene avviata e potrebbe chiudersi addirittura nelle prossime 48-72 ore.

Nel frattempo però Aouar potrebbe trovare all’Al-Ittihad il suo ex allenatore Laurent Blanc. L’allenatore francese ha firmato con i gialloneri sauditi un contratto super da 8 milioni di euro più di due di bonus. Blanc ha allenato Aouar per alcuni mesi a Lione nell’ultima stagione giocata in Francia dal centrocampista e aveva tentato invano di convincerlo a restare. Oltre a Blanc, Aouar troverebbe in squadra anche due connazionali come Karim Benzema e N’Golo Kante.