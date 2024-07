Juventus, via due esuberi di Motta in uno scambio coi rivali in Serie A

Il mercato della Juventus è tra i più attivi della Serie A. Per liberarsi di due esuberi di Thiago Motta, Giuntoli sta imbastendo uno scambio con una storica rivale

Rinforzare la rosa e al tempo stesso sfoltirla. La missione di Cristiano Giuntoli in questa sessione estiva di calciomercato non è certo delle più semplici, ma il direttore tecnico della Juventus sta lavorando alacremente per mettere a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta una squadra in grado di lottare per lo scudetto e di fare strada in Champions League.

I bianconeri hanno già messo a segno tre colpi in entrata, con gli acquisti del portiere Di Gregorio dal Monza e dei centrocampisti Douglas Luiz dall’Aston Villa e Khephren Thuram dal Nizza. Ora la Juve sta cercando di chiudere un altro terzetto di acquisti molto importante: serve un’altra pedina per completare il reparto mediano, con Koopmeiners che resta l’obiettivo numero uno; un terzino che magari possa agire anche da difensore centrale e un attaccante esterno. A proposito di quest’ultimo, è sempre viva la pista che porta a Jadon Sancho, tornato al Manchester United dopo il prestito semestrale al Borussia Dortmund. L’esterno offensivo inglese avrebbe dato il suo benestare all’approdo a Torino, ma manca l’accordo economico tra i due club. Si è paventata anche l’ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa, ma per adesso la trattativa è in stand-by. Ecco perché Giuntoli sta già pensando ad un piano B che potrebbe portare ad un clamoroso scambio in Serie A.

Calciomercato Juve, piace El Shaarawy: due per uno con la Roma

Secondo quanto riportato dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese sul suo canale YouTube, la prima alternativa della Juventus a Sancho sarebbe Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno della Roma e della Nazionale piace per la sua duttilità e perché la sua presenza in panchina non sarebbe ‘ingombrante’ per far crescere e maturare Yildiz.

Tra Juve e Roma potrebbe aprirsi una trattativa che vedrebbe sul tavolo anche due giocatori bianconeri che sono graditi al club capitolino ma che non rientrano nei piani di Thiago Motta. Il primo è Filip Kostic, esterno sinistro serbo – il cui ingaggio rientra nei parametri giallorossi – che potrebbe andare a rimpiazzare Spinazzola finito al Napoli da svincolato e che gode della stima di De Rossi. Il secondo è il centrocampista Arthur, tornato dal prestito alla Fiorentina: la Roma avrebbe già preso contatti con il procuratore del brasiliano per capire la fattibilità dell’operazione. Insomma, si preannuncia un’estate bollente sull’asse Torino-Roma.