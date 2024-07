Euro 2024, scelto l’arbitro della finale Spagna-Inghilterra

Le ultime news su Euro 2024 registrano la designazione dell’arbitro per la finalissima di Berlino tra Spagna e Inghilterra

E’ stato designato l’arbitro che dirigerà la finale dei campionato europei di Germania 2024. Il prescelto per la sfida tra la Spagna di de la Fuente e l’Inghilterra di Southgate è Francois Letexier.

Una decisione importante da parte della Uefa, quella di affidare l’ultimo atto di Euro 2024 ad un fischietto giovane come il 35enne francese. Per lui si tratterà della quarta partita in questa rassegna continentale dopo aver diretto Croazia-Albania e Danimarca-Serbia nella fase a gironi (finite entrambe con un pareggio, ndr) oltre al match degli ottavi di finale tra Spagna e Georgia, chiuso con il netto successo delle Furie Rosse per 4-1 in rimonta. Nel curriculum di Letexier ci sono già quattro finali arbitrate: da quella di Youth League del 2019, alle due di Coppa di Francia del 2021 e del 2024, fino a quella più importante dell’ultima Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia.