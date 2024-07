Ritiro Cristiano Ronaldo: ipotesi clamorosa

Dopo la delusione per l’eliminazione prematura ai quarti, Cristiano Ronaldo inizia a ragionare anche sul suo futuro in Nazionale

Zero gol, un assist, un rigore sbagliato contro la Slovenia e poco altro nell’Europeo di Cristiano Ronaldo, che ha salutato la competizione perdendo proprio dagli undici metri contro la Francia.

Si è quindi chiusa presto l’avventura del Portogallo ed è già tempo di tornare a pensare al prossimo futuro sia per la selezione lusitana che per il capitano in maglia numero 7. Secondo quanto evidenziato da ‘CNN Portogallo’, Cristiano Ronaldo starebbe valutando la possibilità di lasciare la Nazionale e ne parlerà con il ct Roberto Martinez.

212 presenze e ben 130 gol con il Portogallo per CR7 che potrebbe quindi prendere in considerazione l’idea di porre la parola ‘fine’ sulla sua lunghissima carriera con la nazionale. Un colpo al cuore per i tifosi portoghesi che hanno potuto ammirare in questo ventennio il miglior calciatore della loro storia.