Erroraccio e cessione immediata: all’Inter “non può più circolare”

Sconfitta e critiche pesanti per il giocatore, considerato il responsabile principale del ko arrivato nei minuti finali della partita

Sarà Inghilterra-Spagna la finale degli Europei 2024. La Nazionale di Southgate è riuscita ad avere la meglio dell’Olanda grazie ad un gol arrivato in pieno recupero di Watkins.

Il successo di Kane e compagni, come era successo alle Furie Rosse, è arrivato in rimonta. A sbloccare la partita del Signal Iduna Park di Dortmund è stato Simons al settimo minuto, con un gran tiro in scivolata. Un vantaggio, quello Orange, durato, però, davvero poco, per via del gol su rigore del centravanti del Bayern Monaco, perfetto dal dischetto. Un rigore concesso dall’arbitro dopo la revisione al VAR per un fallo di Dumfries.

L’esterno dell’Inter è stato così decisivo ed è stato preso di mira dai tifosi, nel corso del primo tempo, un po’ come è successo al termine della gara al compagno di Nazionale e nel club, de Vrij. L’esperto centrale non è riuscito a marcare, come avrebbe dovuto, l’autore della rete, Oliver George Arthur Watkins. Il calciatore, come detto, è stato così criticato dai tifosi, che si sono scatenati sui social.

Europei 2024, de Vrij sbaglia: quante critiche per l’olandese

Il nome del classe 1995 dell’Aston Villa ha chiaramente aiutato molti utenti a ricordare quella rete di Olivier Giroud. Un gol che i tifosi del Milan ricorderanno per sempre e che il movimento di Watkins in parte lo ha richiamato.

D’altronde il calciatore dell’Aston Villa si è girato, anche se in maniera meno evidente, come l’ex bomber del Milan, che in quella circostanza, grazie a quella rete permise al Diavolo di vincere il derby e poi anche lo Scudetto. Tanti utenti così ricordano quel gesto, quel movimento che ha fatto la storia della Serie A e di Milan-Inter. Lo ha fatto anche il collega Pastore, che ha scritto: “Suppongo che Watkins non sia il primo centravanti di nome Oliviero che segna un gol del 2-1 girando intorno a De Vrij”, tanta ironia dunque, ma anche critiche pesanti. E non mancano i tifosi nerazzurri che lo mettono nel mirino. In questi giorni, poi, si è parlato tanto di un possibile addio dell’olandese. Un addio in cui molti adesso sperano.

Ecco alcuni tweet:

De Vrij non può più circolare ed è bene che in società se ne accorgano.

— Il Conte Liotta (@liottagio) July 10, 2024

De Vrij non ce la fa proprio eh.. — ‏ّ (@ElPrincipe22__) July 10, 2024

De Vrij dopo Giroud e Depay ha fatto girare anche Watkins — Il Soldato della Quercia Verde (@oak_soldier) July 10, 2024

Un altro Oliviero che si gira… De Vrij e la maledizione di Oliver — t3r3gram (@t3r3gram) July 10, 2024

Mi dispiace per de Vrij e Dumfries, perché i goal presi arrivano da loro.

L’Inghilterra ha giocatori fortissimi, però fino a stasera aveva giocato da schifo.

Peccato per l’Olanda — 2imb0 ⭐️⭐️ (@_Zimbo91) July 10, 2024

#OlandaInghilterra Suppongo che Watkins non sia il primo centravanti di nome Oliviero che segna un gol del 2-1 girando intorno a De Vrij. — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 10, 2024

Si può e si deve umanamente voler bene a De Vrij ma sono anni che continua a far segnare i centravanti avversari in questo modo. Finché sei più molto più forte degli altri puoi permettertelo, ma se giochi contro Atletico Madrid, Milan, Juventus o Inghilterra direi di no. — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) July 10, 2024