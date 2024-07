DIRETTA Euro 2024, Olanda-Inghilterra 1-1 | Kane pareggia su rigore! LIVE

Stasera si conoscerà l’avversaria della Spagna nella finale di Euro 2024: calciomercato.it seguirà Olanda-Inghilterra

Con cinque vittorie in cinque partite, la Spagna ieri sera ha conquistato il pass per la finale di Euro 2024 a Berlino, eliminando una Francia sotto tono e tradita anche dalla sua stella, Kylian Mbappé. Le furie rosse questa sera si metteranno davanti alla Tv per guardare Olanda-Inghilterra e conoscere il nome del proprio avversario domenica 14 luglio.

Dopo la finale persa in casa a Wembley contro l’Italia, la nazionale allenata da Gareth Southgate proverà a centrare il bis, nella speranza di riuscire finalmente ad alzare un trofeo internazionale, che manca ormai dal lontano 1966 in Coppa del Mondo. I ragazzi allenati da Ronald Koeman, dal canto loro, sperano di ripercorrere le orme di Marco van Basten e Ruud Gullit, che proprio in Germania vinsero l’Europeo nel 1988, nell’ultima finale disputata in una grande competizione. I tulipani sperano poi di bissare l’ultimo risultato ottenuto in semifinale di Nations League quando, nel 2019, sconfissero i britannici per 3-1. Calciomercato.it seguirà la sfida di Dortmund in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Olanda-Inghilterra

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. C.T. Koeman

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane. C.T. Southgate