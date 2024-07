“Bozza di accordo”: ‘caso’ Szczesny alla Juve, annuncio esplosivo

Szczesny ha un altro anno di contratto con la Juventus da 13 milioni di euro lordi, ma il suo futuro sarà lontano da Torino

Non è un mistero, Szczesny non rientra nel nuovo progetto della Juventus di Thiago Motta. Non a caso Giuntoli ha già preso l’erede, Di Gregorio, che tra prestito e obbligo costerà 18,15 milioni bonus esclusi. L’ex Inter ha firmato un contratto di cinque anni da circa 1,8 milioni a stagione.

Poco più di 3,5 milioni lordi, niente a confronto rispetto ai quasi 13 che costerebbe il polacco qualora venisse rispettato l’ultimo anno di contratto. Ma il portiere, almeno mediaticamente, ha fatto intendere che toglierà il disturbo venendo incontro alle necessità del club, in primis l’abbattimento del monte ingaggi.

34 anni compiuti lo scorso aprile, Szczesny è stato a un passo dal trasferimento in Arabia. Per la precisione all’Al-Nassr dell’ex compagno in bianconero Cristiano Ronaldo. Come confermato dal giornalista saudito Abed, intervenuto nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, “c’era una bozza di accordo tra lui e il club“.

L’affare, però, è naufragato nonostante l’intesa per un contratto milionario (circa 20 milioni a stagione): “L’Al-Nassr si è tirato indietro senza un motivo ben precisato“, ha spiegato Abed. Per Szczesny si sono mosse altre società, tra queste il Monza con un sondaggio esplorativo.

Adriano Galliani è tipo da colpi del genere e i rapporti con Giuntoli sono eccellenti come conferma l’operazione Di Gregorio, tuttavia i costi di una eventuale operazione sarebbero altissimi per i brianzoli. Tra l’altro il club di Exor non intende al momento contribuire al pagamento di buona parte dello stipendio, proprio perché la convenienza starebbe nel disfarsene completamente.

Szczesny lascerà la Juventus dopo 7 anni e 252 partite: in bacheca 8 trofei

Entro la fine di questo calciomercato estivo la Juventus troverà sicuramente una soluzione per separarsi da Szczesny, il quale dopo il Mondiale 2026 potrebbe appendere i guantoni al chiodo. Il classe ’90 di Varsavia dirà addio ai bianconeri dopo 7 anni in cui ha vinto 8 titoli (3 gli Scudetti). L’ultimo è la Coppa Italia dello scorso maggio, il primo lo scudetto nella stagione 2017/2018. Curiosità: entrambi con Allegri, del quale è stato un ‘fedelissimo’.

Il polacco ha difeso la porta juventina in 252 incontri, in 181 quella dell’Arsenal e in 81 quella della Roma che è stata la sua prima squadra italiana. In un certo senso il trampolino che gli ha permesso di approdare a Torino, inizialmente come vice e poi come erede di un mostro sacro come Buffon.