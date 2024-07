Yamal-Olmo, la Spagna ribalta la Francia e vola in finale

Ha vinto lo spettacolo all’Allianz Arena di Monaco tra la Spagna e la Francia, per la prima semifinale degli Europei 2024

E’ la Spagna la prima finalista degli Europei 2024, che si stanno svolgendo in Germania. Le Furie Rosse si sono imposte in rimonta, battendo 2 a 1 la Francia di Didier Deschamps. Protagonista della serata è stato Lamine Yamal che di fatto ha vinto la sfida a distanza con Kylian Mbappe

Compirà 17 anni solamente sabato prossimo, ma il classe 2007 è già un campione nonostante la giovanissima età. Di gol belli in questo Europeo ne abbiamo visti tanti, ma la pennellata del talento del Barcellona ha chiaramente fatto la storia. Il giocatore, infatti, è diventato il più giovane a segnare tra Europei e Mondiali (Yamal con i suoi 16 anni e 362 giorni ha superato il record di Pelé (17 anni e 239 giorni) che resisteva dal 19 giugno 1958).

E’ stato suo così il gol con il quale la Spagna ha trovato il pareggio nel corso del primo tempo del match contro la Francia. All’Allianz Arena di Monaco, a sbloccare la prima semifinale degli Europei 2024 era stato Kolo Muani, con un preciso colpo di testa al nono minuto, su assist di Kylian Mbappe. Il vantaggio transalpino è durato però davvero poco: al 21esimo, come detto, il gol del pareggio di Yamal, prima della rete di Dani Olmo, al 25esimo, che ha fissato il risultato sul 2 a 1.

Euro 2024, Spagna-Francia 2-1: le Furie Rosse in finale

Didier Deschamps ha provato a cambiare la sua Francia, nella ripresa, mandando in campo forze fresche in avanti e affidandosi a Griezmann, Barcola e Giroud. Proprio l’esterno del Psg è stato tra i giocatori che hanno creato qualche problema alle Furie Rosse, ma il gol del pareggio non è mai arrivato.

Anzi, nel secondo tempo, l’unica azione degna di nota è quella difensiva di Mike Maignan. Il portiere del Milan si è reso protagonista con una scivolata lontana dalla propria area di rigore, con la quale ha scippato il pallone a Nico Williams. Per l’estremo difensore della Spagna, Simon, invece, nessun vero pericolo (un paio di tiri e nulla più, uno di Mbappe e l’altro di Theo Hernandez calciati fuori). Così ad esultare sono state le Furie Rosse, che adesso aspettano la vincente di Inghilterra-Olanda, per la finale che si giocherà domenica sera.

Spagna-Francia 2-1: 9’ Kolo Muani (F), 21’ Yamal (S), 25’ Olmo (S)