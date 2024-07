Riecco De Paul, porte aperte al ritorno in Serie A

De Paul può dire addio all’Atletico Madrid, si aprono le porte per un ritorno in Serie A

Anche quest’estate Rodrigo De Paul sembra destinato a diventare un uomo mercato. Il centrocampista argentino non è mai uscito dai radar di alcuni club, tra cui la Juventus, che lo ha sempre seguito con grande attenzione.

Il contratto di De Paul con l’Atletico Madrid scadrà nel 2026, ma il classe 1994 potrebbe lasciare la capitale spagnola in estate. Dalla Spagna infatti sottolineano come il centrocampista stia pensando di concludere anticipatamente la sua avventura con i Colchoneros. Sulle sue tracce ci sono infatti diversi club europei, in particolare Tottenham e Juventus, ma le parole del giocatore fanno presagire anche un’altra opzione.

Juventus, De Paul possibile alternativa a Koopmeiners: insidia Racing

De Paul, sottolinea ‘El Gol Digital’, avrebbe infatti affermato di voler tornare al Racing, in Argentina, il club che lo ha lanciato.

Il centrocampista ha espresso il desiderio di giocare la Copa Libertadores e indossare la maglia del club di Avellaneda. Parole che aggiungono ulteriore incertezza a quella che è la situazione di De Paul, visto appunto anche l’interesse di Tottenham e Juventus. Per i bianconeri il giocatore argentino potrebbe diventare un’alternativa a Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, grande obiettivo di Giuntoli per rafforzare ulteriormente la mediana.

La situazione De Paul non fa certamente piacere a Diego Simeone. Il tecnico ritiene il connazionale una pedina importante nel proprio scacchiere. La decisione di De Paul di tornare al Racing per giocare in Copa Libertadores o di proseguire la carriera in Europa dipenderà da diversi fattori, tra cui le offerte che riceverà il calciatore e le proposte che verranno formulate all’Atletico Madrid.