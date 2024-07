Zirkzee e non solo: la doppia strategia del Manchester United | CM.IT

Il Manchester United vuole a tutti i costi Matthijs de Ligt e lavora anche alla trattativa per Zirkzee

Due olandesi per ten Hag: il Manchester United porta avanti due trattative con Bayern Monaco e Bologna.

Da tempo il Manchester United è sulle tracce di due giocatori olandesi. Uno è Matthijs de Ligt, difensore classe ’99 ex Juventus, l’altro è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna rivelazione, lo scorso anno allenato da Thiago Motta. I due hanno in comune anche il Bayern Monaco, club nel quale attualmente milita il difensore e nel quale è transitato l’attaccante, nel mirino di diversi club italiani ed europei.

Due giocatori ambiti e che lasceranno i rispettivi club in questa sessione estiva di calciomercato. Da tempo, infatti, il Manchester United del tecnico Ten Hag (anch’egli olandese) spinge per averli entrambi a sua disposizione in vista della prossima stagione e nelle ultime ore si sono registrati ulteriori sviluppi in merito stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it.

Manchester United, il punto sugli affari de Ligt e Zirkzee

In particolar modo, nelle scorse ore il Bayern Monaco ha fissato il prezzo per Matthijs de Ligt: il difensore ex Juventus si muoverà per non meno di cinquanta milioni di euro dopo averne spesi oltre sessantacinque due anni fa per prelevarlo dalla Juventus che – a sua volta – ne aveva sborsati più di ottantacinque per acquistarlo dagli olandesi dell’Ajax.

L’intenzione del Manchester United è di consegnare a Erik ten Hag il difensore classe ’99, ma in queste ore i dirigenti dei Red Devils sono al lavoro per cercare di far scendere sensibilmente il prezzo di partenza per portare a casa Matthijs de Ligt. Diverso, invece, il discorso relativo a Joshua Zirkzee. Il Manchester United continua a lavorarci dopo l’ottima stagione del classe 2001 con la maglia del Bologna. L’ex Parma, autore di dodici gol e sette assist tra campionato e Coppa Italia con i felsinei, è finito nel mirino di molti club italiani ed europei, tra cui il Milan che era stato vicinissimo ad acquistarlo, salvo far poi registrare una frenata nella trattativa a causa degli eccessivi costi per le commissioni per l’eventuale trasferimento.

Lo stesso Joshua Zirkzee, nelle scorse ore, a margine della partita che ha visto l’Olanda battere la Turchia qualificandosi alle semifinali di Euro 20224, ha rimandato il discorso relativo al suo futuro. “Non lo so, vediamo” ha risposto Zirkzee ai cronisti che chiedevano se ci fosse la possibilità di vederlo giocare ancora in Italia. Molto, infatti, dipenderà proprio dal Manchester United, che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante olandese.