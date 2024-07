Polemica di genere a Euro 2024: le parole dividono l’intera Germania

La Germania è stata eliminata, con molte polemiche, dagli Europei che stava giocando in casa sua, ma anche qualcos’altro ha fatto discutere i tedeschi, in particolare le frasi sessiste e omofobe di un ex calciatore

La sconfitta contro la Spagna, arrivata all’ultimo minuto dei tempi supplementari per opera di Mikel Merino, brucia ancora in Germania, penalizzata, secondo molti, anche dall’arbitro Anthony Taylor, reo di non aver visto il fallo di mano di Marc Cucurella sul tiro di Jamal Musiala che avrebbe potuto portare i tedeschi avanti nel punteggio.

Al di là di questo, nella nazione che sta ospitando tuttora la fase finale degli Europei si è alzato un polverone anche per delle parole poco carine pronunciate dall’ex portiere Jens Lehmann. L’estremo difensore della nazionale del 2006 (quella eliminata dall’Italia in semifinale, ndr), che anche prima della partita contro gli uomini di Luis de la Fuente aveva fatto parlare di sé definendo gli iberici troppo giovani, e quindi poco esperti, alla conclusione della sfida contro Alvaro Morata e co della squadra di Julian Nagelsmann se l’è presa con Robert Andrich, denigrato per la scelta dei capelli con cui si è mostrato durante la partita.

Lehmann contro Andrich: “Forse si sente una donna”

L’ex portiere dell’Arsenal, negli studi di Welt Tv, è apparso piuttosto stranito dalla scelta del centrocampista del Bayer Leverkusen di presentarsi in campo contro la Spagna con i capelli rosa. “Ha qualche problema di personalità? – si è chiesto Lehmann -. Prima aveva i capelli biondi, ora li ha rosa. Cosa vuole dirci?”.

La conclusione a cui è arrivato non è stata delle migliori, anzi possiamo definirla al limite tra sessismo e omofobia: “Al giorno d’oggi bisogna stare molto attenti, forse si sente una donna o qualcosa del genere. Bisogna essere molto tolleranti”.

Non solo, però, perché per lui la Uefa dovrebbe vietare i colori dei capelli come quelli di Andrich “perché possono creare confusione tra i rivali”. E ancora: “Se fosse stato un mio compagno mi sarebbe sembrato strano e credo che lo pensi anche l’allenatore”, ha detto ancora.

In realtà, però, il commissario tecnico della Germania si era già espresso nel merito della scelta del suo centrocampista dicendo che “ognuno porta i capelli come vuole, mi tengo sempre in disparte quando si tratta di scelte simili. A me interessa solamente se Robert sta bene, nient’altro”.