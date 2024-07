Milan, salta l’affare a parametro zero: il top player si ritira

Niente Milan, niente Serie A: il top player ed ex compagno di Cesc Fabregas chiude la sua carriera con 36 trofei vinti in meno di 20 anni.

Il calciomercato del Milan tarda ad ingranare. Dopo aver ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore, la società sta cercando di piazzare il colpo in attacco. La priorità è sostituire degnamente l’addio di Giroud, ma l’obiettivo numero 1 Joshua Zirkzee sta sfumando: direzione Manchester United.

Nelle scorse settimane, nei corridoi di Milanello, circolava come suggestione il nome di Thiago Alcantara, centrocampista esperto e vincitore di 36 titoli in carriera tra trofei internazionali e nazionali in Spagna, Germania e Inghilterra. Sostanzialmente gli sarebbero mancati solo la Serie A e la Ligue 1 per completare il Grande Slam dei migliori campionati d’Europa.

Il giocatore spagnolo, però, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe deciso di ritirarsi dopo gli ultimi anni trascorsi a Liverpool ed esser andato a scadenza contrattuale.

Thiago Alcantara si ritira

Nel corso della lunga carriera, il centrocampista spagnolo – nato in Puglia da genitori brasiliani – ha indossato da professionista le maglie di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool. Tre grandissime società. Ha avuto modo di giocare con i migliori al mondo, da Messi a Xavi e Iniesta, fino a Fabregas, Ribery, Muller, Salah e tanti altri campioni di caratura internazionale.

Thiago Alcantara è stato per anni uno dei migliori centrocampisti in circolazione dal 2010 al 2020. Dotato di tecnica sopraffina, piuttosto versatile e intelligente, il classe 1991 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo una volta finita l’esperienza in Premier League. La decisione arriva a seguito di una stagione da dimenticare. E non per questioni tecniche. Infatti, Thiago ha disputato appena 18 minuti con il Liverpool quest’anno, a causa dei continui infortuni che l’hanno reso praticamente indisponibile. Anche nella passata stagione ha subito parecchi fastidi fisici.

A soli 33 anni la decisione più difficile. Forse avrebbe potuto tirare qualche altro anno. Alcune società erano pronte a puntare sul giocatore, per la sua leadership, esperienza e classe. Il Milan era una di quelle società accreditate per l’acquisto del parametro zero. Tuttavia, Alcantara spiazza tutti ritirandosi a mercato appena iniziato. Tra i 36 trofei conquistati in carriera, da sottolineare le due Champions vinte con Barcellona e Bayern (di cui la seconda da protagonista), due Mondiali per club e ben 7 campionati tedeschi. Con il Liverpool, a livello nazionale, gli è mancata solo la gioia di vincere la Premier League.